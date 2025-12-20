Tinejdžer poginuo u eksploziji pirotehnike, ima povrijeđenih

Izvor:
Dvanesetogodišnji dječak smrtno je stradao u eksploziji pirotehnike u gradu Himki, saopštio je Ruski istražni biro.
Iz Ministarstva zdravlja Moskovske oblasti su saopštili da je jedna osoba stradala, a da su dvije povrijeđene u eksploziji i da su prebačene u medicinske ustanove.
"Jedna osoba je u teškom stanju", navedeno je u saopštenju.
Ruski istražni komitet saopštio je da je u Himkiju došlo do eksplozije pirotehničkih sredstava i da je otvorena istraga.
Iz MUP-a su naveli da je preliminarna istraga utvrdila da je do eksplozije došlo zbog nestručnog i neopreznog rukovanja pirotehnikom.
