Tinejdžer poginuo u eksploziji pirotehnike, ima povrijeđenih

Dvanesetogodišnji dječak smrtno je stradao u eksploziji pirotehnike u gradu Himki, saopštio je Ruski istražni biro.

Iz Ministarstva zdravlja Moskovske oblasti su saopštili da je jedna osoba stradala, a da su dvije povrijeđene u eksploziji i da su prebačene u medicinske ustanove.

"Jedna osoba je u teškom stanju", navedeno je u saopštenju.

Ruski istražni komitet saopštio je da je u Himkiju došlo do eksplozije pirotehničkih sredstava i da je otvorena istraga.

Iz MUP-a su naveli da je preliminarna istraga utvrdila da je do eksplozije došlo zbog nestručnog i neopreznog rukovanja pirotehnikom.