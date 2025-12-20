Logo
Large banner

Tinejdžer poginuo u eksploziji pirotehnike, ima povrijeđenih

Izvor:

SRNA

20.12.2025

20:25

Komentari:

0
Тинејџер погинуо у експлозији пиротехнике, има повријеђених
Foto: Pexels

Dvanesetogodišnji dječak smrtno je stradao u eksploziji pirotehnike u gradu Himki, saopštio je Ruski istražni biro.

Iz Ministarstva zdravlja Moskovske oblasti su saopštili da je jedna osoba stradala, a da su dvije povrijeđene u eksploziji i da su prebačene u medicinske ustanove.

"Jedna osoba je u teškom stanju", navedeno je u saopštenju.

dmitrij peskov

Svijet

Peskov: Zelenski protivrječi samom sebi

Ruski istražni komitet saopštio je da je u Himkiju došlo do eksplozije pirotehničkih sredstava i da je otvorena istraga.

Iz MUP-a su naveli da je preliminarna istraga utvrdila da je do eksplozije došlo zbog nestručnog i neopreznog rukovanja pirotehnikom.

Podijeli:

Tagovi:

nastradao dječak

pirotehnika

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Песков: Зеленски противрјечи самом себи

Svijet

Peskov: Zelenski protivrječi samom sebi

34 min

0
Саобраћајни колапс на улазу у БиХ

BiH

Saobraćajni kolaps na ulazu u BiH

35 min

0
Почиње зимско годишње доба: Сутра нас очекује најкраћи дан у години

Društvo

Počinje zimsko godišnje doba: Sutra nas očekuje najkraći dan u godini

46 min

0
Серијски убица своје жртве силовао, па спаљивао у фуруни

Region

Serijski ubica svoje žrtve silovao, pa spaljivao u furuni

54 min

0

Više iz rubrike

Песков: Зеленски противрјечи самом себи

Svijet

Peskov: Zelenski protivrječi samom sebi

34 min

0
Џефри Епстајн

Svijet

Ko je Nada - Epstajnova ''robinja iz Jugoslavije''

2 h

1
Принц Ендрју на Епстајновим фотографијама

Svijet

Ova Epstajnova fotka je zapalila Britaniju: Princ leži na pet žena

2 h

0
Трамп допутовао на Флориду

Svijet

Tramp doputovao na Floridu

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

50

Vještačka jelka će biti poput prirodne: Trik dizajnera zapalio mreže

20

35

Partizan porazom završio jesenji dio sezone

20

25

Tinejdžer poginuo u eksploziji pirotehnike, ima povrijeđenih

20

23

Centralne vijesti, 20.12.2025.

20

17

Peskov: Zelenski protivrječi samom sebi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner