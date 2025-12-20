Logo
Ova Epstajnova fotka je zapalila Britaniju: Princ leži na pet žena

Izvor:

Telegraf

20.12.2025

18:27

Принц Ендрју на Епстајновим фотографијама
Foto: Ministarstvo pravde SAD

Na hiljade novih dokumenata o osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstajnu objavljeno je u petak uveče, a među njima se nalazi i fotografija koja prikazuje sto za masažu u središtu prostorije njegovog doma u Njujorku, piše "Skaj Njuz".

Masažni sto prekriven je bijelom plahtom, na vrhu je presavijen plavi peškir, dok se na zidovima prostorije nalazi nekoliko uokvirenih slika koje prikazuju gole žene.

"Skaj Njuz" dodaje da su dvije slike, dok treća izgleda kao fotografija. Na drvenom stočiću uz sto za masažu nalazi se telefon, kao i nekoliko predmeta koji liče na boce i tube.

Sajt napominje da su takođe objavljene i fotografije na kojima se vidi vibrator u fioci, kao i masažna stolica okružena maskama na zidu koje liče na ljudska lica.

"San" pak javlja da je u sklopu novih dokumenata objavljena i crno-bijela fotografija bivšeg princa Endrua, mlađeg brata kralja Čarlsa Trećeg.

Odjeven je u odijelo sa leptir mašnom i leži u krilu pet žena čija su lica namjerno zamračena.

Iznad njih stoji Gislejn Maksvel, Epstinova dugogodišnja bliska saradnica koja je 2022. osuđena na 20 godina zatvora zbog trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorišćavanja. Vjeruje se da je fotografija nastala ispred kamina u salonu na imanju Sandringem u Norfolku u Britaniji.

Podsjetimo, osramoćeni princ negirao je bilo kakvu krivicu u vezi sa Epstajnom, a 2022. godine se van suda nagodio sa pokojnom Virdžinijom Đufre, jednom od predatorovih žrtava koja ga je optužila za seksualni napad.

Kraljica Elizabeta Druga iste godine oduzela mu je vojne titule, nakon čega je prestao da koristi titulu "Kraljevsko Visočanstvo".

Pošto je njegov odnos sa Epstajnom ponovo dospio u javnost, Kralj Čarls mu je ove godine oduzeo preostale kraljevske titule i odlikovanja, te ograničio njegovu upotrebu titula i plemićkih prava, prenosi "Telegraf".

