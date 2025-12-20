Logo
Orban: Finansiranje Ukrajine samo slabi EU

Izvor:

Sputnjik

20.12.2025

15:25

Foto: Tanjug/Photo/Geert Vanden Wijngaert

Finansiranje Ukrajine i slanje vojne pomoći u cilju nastavka sukoba sa Rusijom ne jača, već samo slabi Evropsku uniju, rekao je premijer Mađarske Viktor Orban.

On je na stranačkom skupu u Segedinu rekao da je na samitu EU donesena odluka da se Kijevu odobri "vojni kredit" od 90 milijardi evra iz evropskog budžeta, a da je Unija u prethodne četiri godine već dala Ukrajini 180 milijardi evra.

Na taj način ukupna pomoć Ukrajini dostigla je 270 milijardi evra.

"Problem je u tome što sa svakom novom odlukom mi postajemo sve slabiji a ne jači. Ukrajina ne doprinosi snazi Evrope, već joj tu snagu crpi. Ne moramo da finansiramo ukrajinsku vojsku, ne treba da jačamo Ukrajinu već vojske država koje su zapadno od Ukrajine. Treba da jačamo vojske država Evrope zbog Evrope", rekao je Orban.

Жичара

Region

Evo kako je turista izgubio život pri padu iz korpe žičare

Podsjetimo, zemlje Evropske unije postigle su u petak dogovor da daju Ukrajini kredit od 90 milijardi evra u naredne dvije godine.

Mađarska, Slovačka i Češka ne učestvuju u kreditu. Lideri EU nisu uspjeli da se usaglase o korišćenju zamrznutih ruskih sredstava, piše Sputnjik.

Viktor Orban

Ukrajina

EU

