Maloljetnici prodavali kokain i hašiš na izletu

Izvor:
Tanjug
20.12.2025
15:17
Komentari:0
Zbog trgovine kokainom i hašišom u školi u regionu Atika u Grčkoj, policija je uhapsila 12 osoba, od kojih su njih šest maloljetnici.
Direkcija bezbjednosti Atike razbila je lanac trgovine drogom, uglavnom u školi, a tom prilikom uhapšeno je šest ponoljetnih i šest maloljetnih lica, prenio je danas Katimerini.
Vlasti su navele da su članovi lanca trgovine drogom trgovali kokainom i hašišem čak i tokom petodnevnog školskog izleta.
Istraga je otkrila da je, najmanje tokom poslednja dva mjeseca, grupa izvršila više od 200 transakcija drogom, od kojih se veliki deo odvijao u jednoj srednjoj školi.
Slučaj je otkriven nakon što su vlasti dobile informacije o aktivnostima maloljetnika koji su trgovali drogom među svojim vršnjacima i školskim drugovima.
Republika Srpska
Vranješ: Rukovodstvo Srpske 30 godina od Dejtona trpi snažne pritiske i razne napade
Kako je utvrđeno, koordinaciju trgovine, snabdevanja i skladištenja droge obavljalo je šest punoljetnih, koji su maloljetnike koristili za distribuciju.
Nekoliko transakcija je uključivalo kokain, dok su u nekim slučajevima trgovali i hašišem.
Aktivnosti nisu bile ograničene na određenu školu, već i na trgove i javne prostore.
Tokom operacije, uhapšeni su, između ostalih, navodni vođa i zamenik vođe organizacije.
Protiv njih je podignut postupak i izvedeni su pred tužioca i istražitelja, gdje im je dat rok da se izvine.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu