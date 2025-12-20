Maloljetnici prodavali kokain i hašiš na izletu

Zbog trgovine kokainom i hašišom u školi u regionu Atika u Grčkoj, policija je uhapsila 12 osoba, od kojih su njih šest maloljetnici.

Direkcija bezbjednosti Atike razbila je lanac trgovine drogom, uglavnom u školi, a tom prilikom uhapšeno je šest ponoljetnih i šest maloljetnih lica, prenio je danas Katimerini.

Vlasti su navele da su članovi lanca trgovine drogom trgovali kokainom i hašišem čak i tokom petodnevnog školskog izleta.

Istraga je otkrila da je, najmanje tokom poslednja dva mjeseca, grupa izvršila više od 200 transakcija drogom, od kojih se veliki deo odvijao u jednoj srednjoj školi.

Slučaj je otkriven nakon što su vlasti dobile informacije o aktivnostima maloljetnika koji su trgovali drogom među svojim vršnjacima i školskim drugovima.

Kako je utvrđeno, koordinaciju trgovine, snabdevanja i skladištenja droge obavljalo je šest punoljetnih, koji su maloljetnike koristili za distribuciju.

Nekoliko transakcija je uključivalo kokain, dok su u nekim slučajevima trgovali i hašišem.

Aktivnosti nisu bile ograničene na određenu školu, već i na trgove i javne prostore.

Tokom operacije, uhapšeni su, između ostalih, navodni vođa i zamenik vođe organizacije.

Protiv njih je podignut postupak i izvedeni su pred tužioca i istražitelja, gdje im je dat rok da se izvine.