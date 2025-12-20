Putin: Afričke zemlje postaju sve važniji igrači

20.12.2025
Afričke zemlje imaju ogroman potencijal i igraju sve važniju ulogu u globalnoj politici, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin u obraćanju na Drugoj ministarskoj konferenciji Foruma za partnerstvo Rusija-Afrika.
"Afričke države imaju ogroman ekonomski i ljudski potencijal", istakao je Putin u pozdravnoj poruci koju je pročitao ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
U poruci je naglašeno da je Rusija pojačala saradnju sa Afrikom u mnogim oblastima, uključujući i osiguranje nacionalne bezbjednosti, kao i bezbjednosti hrane afričkih zemalja, borbu protiv terorizma, reagovanje na prirodne katastrofe i sprečavanje epidemija.
