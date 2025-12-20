Logo
Orban: Postepeno uvlačenje u rat - dobro poznata evropska priča

20.12.2025

09:51

Komentari:

0
Орбан: Постепено увлачење у рат - добро позната европска прича
Foto: Tanjug/Photo/Geert Vanden Wijngaert

Premijer Mađarske Viktor Orban podržao je izjavu ruskog predsjednika Vladimira Putina da je nedopustivo kako EU postupa sa zamrznutom ruskom imovinom i taj postupak Unije uporedio je da Trećim rajhom.

"Korišćenje zamrznute ruske imovine? Ta ideja je odavno zastarjela. Zajednički budžet EU za Ukrajinu? Dotacije pod maskom zajmova samo potpiruju sukob", napisao je Orban na društvenoj mreži "Iks".

On je naveo da ne želi da buduće mađarske generacije plaćaju cijenu rata, upoređujući odluku lidera EU da uzmu kredit za Ukrajinu i otplatu planiraju preko ruskih reparacija sa Trećim rajhom.

"Kada su Nijemci započeli Drugi svjetski rat, govorili su `pobijedićemo, a troškove rata ćemo pokriti ne preko reparacija, već preko pljenidbe`", konstatovao je Orban.

vladimir putin-05092025

Svijet

Putin otkrio uslov za prestanak vojnih operacija

Prema njegovim riječima, nacistička Njemačka je takođe finansirala rat kreditima i računala da će ih otplaćivati na račun imovine i profita ostvarenog poslije pobjede, a Evropa se sada nalazi na istom tom putu.

Orban je ranije rekao da niko nema namjeru da vrati vojni kredit i zato će osnovni dug i kamate vraćati d‌jeca i unuci onih koji su kredit odobrili.

Viktor Orban

Evropa

