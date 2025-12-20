Logo
Large banner

Auto-putevi bez ograničenja brzine u još jednoj državi?

20.12.2025

08:57

Komentari:

0
Ауто-путеви без ограничења брзине у још једној држави?
Foto: Pexel/Pixabay

U saveznoj državi Arizoni, političar Nik Kuper želi ukloniti ograničenja brzine na određenim lokalnim (auto)putevima tokom dana, a noću bi ograničenje trebalo biti oko 130 km/h.

Kuper je podnio svoj prijedlog o slobodnoj brzini kao način borbe protiv saobraćajnih gužvi.

Ideja dočekana s kritikama

Ako njegov prijedlog prođe, pilot program biće proveden na auto-putu I-8.

Kada je prijedlog podnesen 15. decembra, odmah je dočekan s kritikama. Mnogi stanovnici države osjećaju se nelagodno zbog ideje.

илу-војни авион-25092025

Svijet

Američka vojska izvela udar "Oko sokolovo"

Sam Kuper tvrdi da je inspiraciju pronašao u Njemačkoj kada je došao do prijedloga.

Koji su uslovi za izuzeće?

Dionica mora imati stopu nesreća ispod državnog prosjeka na temelju podataka iz posljednjih pet godina, da bi na njoj bilo uvedeno ograničenje brzine.

Putevi koji bi bili izuzeti od ograničenja moraće imati odgovarajuću infrastrukturu, koja slijedi standarde Američke saobraćajne agencije, piše The Drive.

Kuper je, inače, poslanik u parlamentu savezne države, prenosi Revijahak.

Podijeli:

Tagovi:

autoputevi

brzina

ograničenje brzine

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Војни авион

Svijet

Američka vojska izvela udar "Oko sokolovo"

3 h

0
Путин открио услов за престанак војних операција

Svijet

Putin otkrio uslov za prestanak vojnih operacija

3 h

0
Америчке власти објавиле хиљаде докумената о Џефрију Епстину

Svijet

Američke vlasti objavile hiljade dokumenata o Džefriju Epstinu

3 h

0
Крао по Аустрији: Мушкарац из БиХ ухапшен након 180 провала

Svijet

Krao po Austriji: Muškarac iz BiH uhapšen nakon 180 provala

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

52

Kilijan Mbape juri istorijski rekord Kristijana Ronalda

11

42

Pokrenut postupak za oduzimanje američkog državljanstva Kemalu Mrndžiću

11

34

Zorana Pavić: Striptizete su na višem nivou od pojedinih pjevačica

11

18

Pucnjava na riječkom Trsatu: Oštećeni kafić, auti i apoteka

11

08

Danas komemoracija vojvodi Slavku Aleksiću

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner