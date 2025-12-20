Auto-putevi bez ograničenja brzine u još jednoj državi?

U saveznoj državi Arizoni, političar Nik Kuper želi ukloniti ograničenja brzine na određenim lokalnim (auto)putevima tokom dana, a noću bi ograničenje trebalo biti oko 130 km/h.

Kuper je podnio svoj prijedlog o slobodnoj brzini kao način borbe protiv saobraćajnih gužvi.

Ideja dočekana s kritikama

Ako njegov prijedlog prođe, pilot program biće proveden na auto-putu I-8.

Kada je prijedlog podnesen 15. decembra, odmah je dočekan s kritikama. Mnogi stanovnici države osjećaju se nelagodno zbog ideje.

Sam Kuper tvrdi da je inspiraciju pronašao u Njemačkoj kada je došao do prijedloga.

Koji su uslovi za izuzeće?

Dionica mora imati stopu nesreća ispod državnog prosjeka na temelju podataka iz posljednjih pet godina, da bi na njoj bilo uvedeno ograničenje brzine.

Putevi koji bi bili izuzeti od ograničenja moraće imati odgovarajuću infrastrukturu, koja slijedi standarde Američke saobraćajne agencije, piše The Drive.

Kuper je, inače, poslanik u parlamentu savezne države.