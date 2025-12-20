Logo
Žena povrijeđena u saobraćajci: Hitno prevezena na UKC RS

Izvor:

ATV

20.12.2025

10:27

Жена повријеђена у саобраћајци: Хитно превезена на УКЦ РС
Foto: ATV

Pješak A.P. teško je povrijeđena noćas kada je na nju "mercedesom" naletio A.H. iz Njemačke nakon čega je hitno prevezena na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske.

PU Prijedor noćas oko 01:00 časova prijavljeno je da se na magistralnom putu Kozarska Dubica – Donja Gradina u mjestu Ćuklinac dogodila saobraćajna nezgoda.

Нездрав ваздух, Бањалука

Banja Luka

Banjaluka jutros najzagađenija: Izbjegavajte boravak napolju

Policija apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise i podsjeća da je u toku pojačana kontrola učesnika u saobraćaju sa akcentom na kontrolu učešća u saobraćaju pod dejstvom alkohola, opojnih droga ili lijekova koji se ne smiju upotrevljivati prije i za vrijeme vožnje.

