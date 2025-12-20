Žena povrijeđena u saobraćajci: Hitno prevezena na UKC RS

Pješak A.P. teško je povrijeđena noćas kada je na nju "mercedesom" naletio A.H. iz Njemačke nakon čega je hitno prevezena na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske.

PU Prijedor noćas oko 01:00 časova prijavljeno je da se na magistralnom putu Kozarska Dubica – Donja Gradina u mjestu Ćuklinac dogodila saobraćajna nezgoda.

Policija apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise i podsjeća da je u toku pojačana kontrola učesnika u saobraćaju sa akcentom na kontrolu učešća u saobraćaju pod dejstvom alkohola, opojnih droga ili lijekova koji se ne smiju upotrevljivati prije i za vrijeme vožnje.