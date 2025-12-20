Logo
Požar u fabrici: Objekat u potpunosti izgorio nakon tri eksplozije

20.12.2025

08:53

Пожар у фабрици: Објекат у потпуности изгорио након три експлозије
Foto: Printscreen/Facebook/Mahalla.ba

U fabrici Globus konfekcije u Kiseljaku sinoć iza 18 sati izbio je veliki požar u kojem je u potpunosti izgorio objekat, a na svu sreću povrijeđenih nije bilo.

Prema riječima mještana, požaru su prethodile tri eksplozije, od kojih je najjača zabilježena oko 18.20 časova, što je izazvalo paniku i strah među stanovništvom u neposrednoj blizini fabrike.

Prvi mještanin koji je primijetio požar obavijestio je vatrogasce i policiju, nakon čega su hitne službe izašle na teren.

