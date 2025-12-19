Oglasila se policija o teškom sudaru u Prijedoru

Policijskoj upravi Prijedor je danas oko 16 časova prijavljeno da se na magistralnom putu Prijedor – Banja Luka u mjestu Gornji Garevci, dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je povrijeđeno više osoba.

Uviđajem na licu mjesta utvrđeno je da je u nezgodi učestvovao R.M. iz Prijedora upravljajući vozilom marke "pasat" u kojem su se nalazila još dva maloljetna lica, i M.B. iz Prijedora koji je upravljao vozilom "reno".

"U ovoj saobraćajnoj nezgodi teške tjelesne povrede zadobili su vozač M.B., suvozač u istom vozilu S.B. iz Prijedora, kao i jedno maloljetno lice, dok su lakše povrede zadobili vozač R.M i drugo maloljetno lice", navode iz policije.

Kako navode, tri osobe sa teškim povredama prevezena su u Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske u Banja Luci.

Hronika Detalji sudara u Prijedoru: Teško povrijeđeni vozač i maloljetnik

Policijska uprava Prijedor poziva sve učesnike u saobraćaju na maksimalno poštovanje saobraćajnih pravila i propisa.