Prijetio ubistvom zdravstvenim radnicima preko društvenih mreža

Policija je uhapsila lice čiji su inicijali Ć.A. (43), nastanjeno u Bihaću, koje je putem društvenih mreža prijetilo ubistvom zaposlenima u Kantonalnoj bolnici Bihać.

Osumnjičeno lice je smješteno na Odjeljenje neuropsihijatrije radi daljeg postupanja, saopšteno je iz Federalne uprave policije.

Ovo lice uhapsili su policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona i Federalne uprave policije i nad njim je izvršena kriminalistička obrada zbog sumnje da je počinilo krivično djelo ugrožavanje bezbjednosti.

Iz Federalne uprava policije su poručili da će nastaviti odlučno da reaguju na sve prijetnje koje ugrožavaju bezbjednost građana i institucija, te pozvali javnost da sve sumnjive aktivnosti prijave nadležnim organima.