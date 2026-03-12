Smijenjen Dragan Mioković

Na današnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Dragan Mioković (Naša stranka) je smijenjen s mjesta predsjedavajućeg Predstavničkog doma.

Mioković je smijenjen glasovima HDZ-a BiH, HSS-a, HRS-a, SDA, DF-a i Stranke za BiH.

Za smjenu Miokovića glasalo je 56 predstavnika, protiv je bilo 16, dok je 9 zastupnika bilo suzdržano.