Smijenjen Dragan Mioković

12.03.2026
21:20
Komentari:0
Na današnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Dragan Mioković (Naša stranka) je smijenjen s mjesta predsjedavajućeg Predstavničkog doma.
Mioković je smijenjen glasovima HDZ-a BiH, HSS-a, HRS-a, SDA, DF-a i Stranke za BiH.
BiH
Svijet u ratu za naftu, a kod Hajre u Barama nafta teče u rijeku
Za smjenu Miokovića glasalo je 56 predstavnika, protiv je bilo 16, dok je 9 zastupnika bilo suzdržano.
BiH
2 h0
BiH
3 h0
BiH
3 h0
BiH
4 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu