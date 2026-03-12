Logo
Large banner

Smijenjen Dragan Mioković

12.03.2026

21:20

Komentari:

0
Драган Миоковић
Foto: Printscreen/Youtube/TV Sarajevo

Na današnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Dragan Mioković (Naša stranka) je smijenjen s mjesta predsjedavajućeg Predstavničkog doma.

Mioković je smijenjen glasovima HDZ-a BiH, HSS-a, HRS-a, SDA, DF-a i Stranke za BiH.

Хајрудин Билалић

BiH

Svijet u ratu za naftu, a kod Hajre u Barama nafta teče u rijeku

Za smjenu Miokovića glasalo je 56 predstavnika, protiv je bilo 16, dok je 9 zastupnika bilo suzdržano.

Podijeli:

Tagovi :

smjena

FBiH

Naša stranka

Dragan Mioković

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Хајрудин Билалић

BiH

Svijet u ratu za naftu, a kod Hajre u Barama nafta teče u rijeku

2 h

0
гранични прелаз БиХ

BiH

Pod lupom svaki evro: BiH pooštrava kontrolu gotovine na granicama

3 h

0
терористи

BiH

Crveni alarm u BiH: I dalje traje potraga za teroristima sa bh. pasošem?

3 h

0
Технологије за изборе или рецепт за хаос? Тендер од 90 милиона још без рјешења

BiH

Tehnologije za izbore ili recept za haos? Tender od 90 miliona još bez rješenja

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

19

Srušio se američki vojni avion

23

11

Ferencvaroš savladao Bragu

23

04

Siner u polufinalu Indijan Velsa

22

55

Uznemirujuće otkriće: Građani upozoreni da ne izlaze napolje

22

52

Dodik čestitao Borisu Aleksiću: Srpska stvara šampione

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner