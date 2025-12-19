Logo
Detalji sudara u Prijedoru: Teško povrijeđeni vozač i maloljetnik

SRNA

19.12.2025

17:29

Foto: ATV

Vozač i maloljetno lice teško su povrijeđeni u saobraćajnoj nezgodi u mjestu Orlovci na magistralnom putu Prijedor-Banjaluka u kojoj su učestvovala dva vozila, rečeno je u Policijskoj upravi Prijedor.

Portparol Policijske uprave Prijedor Zvezdana Alendarević rekla je da je vozač prevezen na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske.

Несрећа у Приједору

Hronika

Saobraćajka u Prijedoru, na terenu policija i vatrogasci

Saobraćajna nezgoda dogodila se oko 16.00 časova.

U toku je uviđaj.

