Japan testira stravično oružje

Japan je instalirao prototip visokoenergetskog laserskog oružja snage 100 kilovata na ratni brod JS Asuka, pripremajući se za prva pomorska testiranja, piše "Lajv Sajens".

Ovo oružje, sposobno da probija metal i uništava male dronove u letu, predstavlja značajan korak u razvoju usmjerene energije za odbranu.

Sistem kombinuje deset individualnih lasera snage po 10 kilovata u jedan moćan snop od 100 kilovata. Radi se o fiber laseru, gdje se svjetlosni snop pojačava i fokusira kroz optičko vlakno sa rijetkim elementima.

Dizajniran je prvenstveno za neutralisanje lakih vazdušnih prijetnji, poput malih dronova i minobacačkih granata.

Prototip je razvila Agencija za nabavku, tehnologiju i logistiku (ATLA) japanskog Ministarstva odbrane, a isporučio ga je Kavasaki Hevi Industris. Laserski sistem je upakovan u dva modularna kontejnera sa kupolama dužine 12 metara i instaliran na brod težine 6.200 tona krajem novembra 2025. godine.

Sljedeći korak su pomorska ispitivanja, koja bi trebalo da počnu poslije februara 2026. godine. Testovi će provjeriti performanse u realnim uslovima - vjetar, vlaga, talasi i atmosfersko rasipanje svetlosti predstavljaju izazove za precizno nišanjenje sa nestabilne palube broda.

Japan se ovim pridružuje zemljama poput SAD, Francuske, Njemačke i Velike Britanije u razvoju oružja usmjerene energije. Britanski sistem "DragonFajr" već je uspješno oborio dronove u testovima, dok se sumnja da i Kina razvija slične tehnologije.

Iako je operativno raspoređivanje još godinama daleko, planira se integracija na brodove sa sistemom "Aegis" poslije 2032. godine. Budući testovi će procijeniti mogućnost korišćenja još snažnijih lasera za presretanje raketa.

Ovo oružje naglašava promjenu u japanskoj odbrambenoj politici, fokusiranoj na suprotstavljanje rastućim prijetnjama poput jeftinih dronova i hipersoničnih projektila.

Laserski sistemi nude prednost neograničene "municije" - samo je potrebna električna energija - ali zahtijevaju snažno hlađenje i stabilno napajanje, piše "Telegraf".