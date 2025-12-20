Voz udario u krdo slonova

Voz je udario u krdo slonova na sjeveroistoku Indije i tom prilikom sedam ih je nastradalo, a jedan je povrijeđen, rekao je šef okružne policije V. V. Rakeš Redi.

Sudar je izazvao izazvao iskliznuće lokomotive i pet vagona voza iz šina, ali niko nije povrijeđen.

Redi je naveo da se incident dogodio jutros u okrugu Hodžai, u državi Asam, na lokaciji koja nije označeni koridor za slonove.

Mašinovođa je aktivirao kočnice za slučaj opasnosti kada je vidio krdo, ali su slonovi pojurili ka vozu.

"Vozovi koji treba da prođu kroz tu dionicu preusmjeravaju se na drugu liniju", saopšteno je iz željeznice.