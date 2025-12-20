Logo
Large banner

Voz udario u krdo slonova

Izvor:

SRNA

20.12.2025

09:02

Komentari:

0
Воз ударио у крдо слонова
Foto: Unsplash

Voz je udario u krdo slonova na sjeveroistoku Indije i tom prilikom sedam ih je nastradalo, a jedan je povrijeđen, rekao je šef okružne policije V. V. Rakeš Redi.

Sudar je izazvao izazvao iskliznuće lokomotive i pet vagona voza iz šina, ali niko nije povrijeđen.

Redi je naveo da se incident dogodio jutros u okrugu Hodžai, u državi Asam, na lokaciji koja nije označeni koridor za slonove.

цеста-аутопут-ноћ-26082025

Svijet

Auto-putevi bez ograničenja brzine u još jednoj državi?

Mašinovođa je aktivirao kočnice za slučaj opasnosti kada je vidio krdo, ali su slonovi pojurili ka vozu.

"Vozovi koji treba da prođu kroz tu dionicu preusmjeravaju se na drugu liniju", saopšteno je iz željeznice.

Podijeli:

Tagovi:

voz

slonovi

nesreća

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Дједа Мразови и вилењаци опљачкали продавнцу

Svijet

Djeda Mrazovi i vilenjaci opljačkali prodavncu

2 h

0
Ауто-путеви без ограничења брзине у још једној држави?

Svijet

Auto-putevi bez ograničenja brzine u još jednoj državi?

3 h

0
Војни авион

Svijet

Američka vojska izvela udar "Oko sokolovo"

3 h

0
Путин открио услов за престанак војних операција

Svijet

Putin otkrio uslov za prestanak vojnih operacija

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

52

Kilijan Mbape juri istorijski rekord Kristijana Ronalda

11

42

Pokrenut postupak za oduzimanje američkog državljanstva Kemalu Mrndžiću

11

34

Zorana Pavić: Striptizete su na višem nivou od pojedinih pjevačica

11

18

Pucnjava na riječkom Trsatu: Oštećeni kafić, auti i apoteka

11

08

Danas komemoracija vojvodi Slavku Aleksiću

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner