Zaharova: Rijeke ljudi se slivaju u Rusiju

20.12.2025

13:42

Захарова: Ријеке људи се сливају у Русију
Foto: X

Rijeke ljudi slivaju se u Rusiju u želji da je podrže i da postanu dio nje uprkos svim pokušajima Zapada da je izoluje, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Ne podržavaju nas samo u svojim zemljama i bore se za to da prevagne zdrav razum, nego žele da postanu dio naše zemlje", rekla je Zaharova na forumu u Moskvi.

Ona je dodala da je za pojedine to splet okolnosti, za neke životno važan izbor, a za neke i spas.

"Za pojedine je to, kako je rekla državljanka SAD Tara Rid, spas. Ona je u Rusiji našla spas", rekla je Zaharova.

Tara Rid, nekadašnji pomoćnik bivšeg američkog predsjednika Džozefa Bajdena i novinar RT-a, u septembru ove godine dobila je rusko državljanstvo, podsjeća "Sputnjik".

Tagovi:

Marija Zaharova

Rusija

