Zelenski očajan: Rusa je sve više i više, sve je teže

B92

20.12.2025

11:04

Зеленски очајан: Руса је све више и више, све је теже
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio da je situacija na frontu teška i komplikovana i da se povećava broj ruskih snaga.

"Rusa je sve više i više, sve je teže. Stigao sam u Kupjansk, situacija je bila zaista teška. Linija fronta je bila veoma blizu. Međutim, naše oružane snage kontrolišu Kupjansk", rekao je Zelenski za Poljski radio, komentarišući nedavnu posjetu Kupjansku, koji je strateška meta ruske vojske.

Zelenski je takođe priznao da ruske trupe "vrše pritisak".

"Oni svakako mogu da unište jedno selo, drugo. Mogu da uđu tamo. Učinićemo sve da spasemo živote naših vojnika, jer iznad svega moramo imati oružanu silu. To ne znači da smo spremni da se predamo", rekao je.

Prema njegovim riječima, Ukrajina ima problema sa dostupnošću određenih vrsta raketa, posebno protivvazdušnih raketa, "iz različitih razloga, uključujući kašnjenja u isporuci".

On je pomenuo probleme u Ukrajini sa energetskim resursima i transferom sistema protivvazdušne odbrane i naglasio da "to nije optužba protiv naših partnera".

Zelenski je 12. septembra posjetio Kupjanski pravac, gd‌je se vode borbe i zahvalio ukrajinskim jedinicama na rezultatima na frontu, prenosi "b92".

Volodimir Zelenski

Vojna akcija - Rusija - Ukrajina - 2022

