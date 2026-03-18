Minić otkrio šta koči izgradnju aerodroma u Trebinju

SRNA

18.03.2026

11:22

Саво Минић
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je u velikoj mjeri završeno rješavanje imovinsko-pravnih poslova za izgradnju aerodroma u Trebinju, ali da je problem u regulativi na nivou BiH.

- Na nivou BiH, nažalost, uređeno je koji su aerodromi. Moramo promijeniti zakon da bi, osim aerodroma u Trebinju, mogli imati one aerodrome koje traže u Federaciji BiH, a oni traže aerodrom kod Bihaća. Pokušaćemo sve da na zajedničkom nivou obezbijedimo da imamo aerodrom koji je u međunarodnom pravnom prometu - rekao je Minić.

Govoreći o mjerama za sprečavanje rasta cijena osnovnih životnih namirnica, Minić je tokom aktuelnog časa u Narodnoj skupštini Srpske rekao da su donesene marže na gorivo, vrše se kontrole benzinskih pumpi, a donesena je i odluka o ograničenju marže na određene životne namirnice.

- Pratićemo stanje i sigurno donositi i neke druge mjere. Pratimo i proljetnu sjetvu, kada je riječ o gorivu - naglasio je Minić.

Odgovarajući na poslanička pitanja, Minić je najavio da će Vlada u narednom periodu održati sjednicu u jednoj od najzapadnijih lokalnih zajednica, na kojoj će, između ostalog, razgovarati o rješavanju problema odlaganja nuklearnog otpada na Trgovskoj gori.

- Razgovaraćemo i o svim infrastrukturnim, imovinskim i drugim problemima koje treba rješavati u tim opštinama, a u interesu građana - dodao je Minić.

