Godišnjica pucnjave u Švedskoj: Adnan iz BiH kćerku nazvao po ženi koja ga je spasila

Švedska sutra, 4. februara, obilježava godišnjicu najsmrtonosnije masovne pucnjave u istoriji zemlje kada je napadač Rikard Andreson ubio 10 osoba u centru za obrazovanje odraslih u gradu Erebro.

Adnan Imširović, porijeklom iz BiH, tada je bio na ivici da iskrvari ispred kampusa Risbergska. Marva Karkanavi mu je zaustavila krvarenje pomoću jedne marame – i Adnan je preživio. Godinu dana kasnije sreli su se prvi put.

„Rekao mi je da je svoju ćerku nazvao po meni. Tada sam zaplakala“, kaže Marva kroz osmjeh.

Adnan Imširović bio je jedan od šestoro ljudi ranjenih vatrenim oružjem na kampusu Risbergska. U jednom viralnom snimku vidi se kako Marva pokušava da mu spase život dok on bez svijesti leži na parkingu kampusa.

„Te riječi mi i dalje odzvanjaju u glavi, kada Marva doziva da joj pomognu „pomoć, pomoć“. Njenu krvavu od‌jeću ne mogu da izbrišem iz sjećanja. Sve se vraća sada pred godišnjicu“, kaže Adnan, koji ne želi da daje intervju pred kamerom.

Kada je SVT prije godinu dana razgovarao sa Marvom, ona je rekla da je svoju od‌jeću prala više puta da bi uklonila krvave mrlje. Sada ju je bacila.

„Nije bilo moguće zadržati je, a da me ne podsjeća na taj dan", prenose Nezavisne.

I Adnan i Marva osjećaju da je ostatak svijeta nastavio dalje, dok su oni pogođeni i dalje žive sa strahom. Sama Marva ima problem sa velikim skupovima ljudi.

„Skeniram svako lice da zapamtim kako neko izgleda u slučaju da se nešto dogodi. Takođe obraćam pažnju na ljude sa torbama“, kaže Marva.

To je bila sudbina

Adnan se sjeti tog dana svaki put kada pogleda svoje ožiljke, ali i na drugu šansu koju je dobio zahvaljujući Marvi.

„Kako se zahvaliti nekome ko ti je spasio život? Ta misao je bila teška, osjećao sam veliku krivicu. Ali naše porodice su se srele i to je bio lijep susret. Ona je divna osoba“, kaže Adnan.

Šta te je navelo da svoju ćerku nazoveš po njoj?

„Nisam to planirao. Moja supruga je trebalo da se porodi i njeno ime mi se pojavilo u glavi, a ubrzo nakon toga smo otišli u bolnicu. Mi obično kažemo „sudbina“ u Bosni, mislim da je to bilo predodređeno.“

Podsjetimo, tog 4. februara naoružani napadač Rikard Anderson (35) ušao je u Institut za obrazovanje u švedskom gradu Erebro i otvorio vatru i ubio 10 osoba. Među žrtvama ovog sumanutog ubice bila je i Selme Hukić, rođena Tuzlanka koja je tada tragično stradala u gradu u koji je došla sa nadom i snovima o boljoj budućnosti.