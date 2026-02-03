Logo
Bivši muž Džil Bajden optužen za ubistvo sadašnje supruge

Izvor:

RT Balkan

03.02.2026

21:19

Bivši muž bivše prve dame SAD Džil Bajden uhapšen je i optužen za ubistvo svoje sadašnje supruge, saopštili su policijski zvaničnici.

Vilijam Stivenson (77) je priveden u ponedjeljak pod optužbom da je ubio suprugu Lindu. Policija Nju Kasla, Delaver, saopštila je da je Stivenson odveden u pritvor iz svog doma u Ouk Hilu bez opiranja. Stivenson je u pritvoru u Delaveru pošto nije platio kauciju od 500.000 dolara.

Uzrok smrti njegove supruge Linde nije naveden u saopštenju o Stivensonovom hapšenju, a kako navode američki mediji optužnica je bila rezultat "opsežne višenedeljne istrage".

Policija je krajem decembra poslata u kuću Stivensonovih posle prijave porodičnog nasilja. Pronašli su tijelo Linde Stivenson u dnevnoj sobi.

Džil Bajden je bila udata za Stivensona, bivšeg igrača američkog fudbala od 1970. do 1975. Venčali su se kada je Bajdenova imala 18, a Stivenson 23 godine.

Stivenson je biznismen i vlasnik univerzitetskog bara "Stoun balon" u blizini Univerziteta u Delaveru. Džil Bajden je upoznala Džozefa Bajdena u martu 1975. godine, a udala se za njega 1977. godine.

Ubistvo

Džil Bajde

Bivši muž Džil Bajden

