Trampovo godišnje obraćanje – ponovo udar na Bajdena

Američki predsjednik Donald Tramp, u obraćanju naciji kojim je obilježio godinu dana na vlasti, poručio je da je od svog prethodnika Džozefa Bajdena naslijedio haos u zemlji, ali da je postigao više nego što je iko mogao da zamisli. Hvalio se ekonomskim uspesima svoje administracije, ali i naporima da se zaustavi tok ilegalnih migracija. Istakao je i da je u ovih godinu dana uspio da okonča čak osam ratova i najavio isplatu bonusa američkim vojnicima.

Šef Bijele kuće govor je započeo ponovnom kritikom svog prethodnika, iznoseći poznate zamjerke protiv Bajdenove administracije u oštroj političkoj retorici.

"Prije jedanaest meseci sam naslijedio haos i sada ga sređujem... Poslije samo godinu dana, postigli smo više nego što je iko mogao da zamisli", poručio je Tramp.

Za početak, naglasio je napore svoje administracije da zaustavi priliv ilegalnih migranata, kritikujući Bajdena zbog načina na koji je postupao sa granicima.

"U proteklih sedam mjeseci, nijednom ilegalnom strancu nije dozvoljen ulazak u našu zemlju, podvig za koji su svi govorili da je apsolutno nemoguć", poručio je Tramp.

Svijet Novi Vijetnam: Maduro poslao ozbiljno upozorenje

Iznio je i pohvalu na svoj račun, ističući da je za ovih godinu dana uspio da okonča čak osam ratova.

Američki mediji pak navode da iako je Tramp odigrao ulogu u rješavanju nekih sukoba, brojka od osam ratova je, kako kažu, očigledno pretjerivanje.

Obećao je i da će više od 1,4 miliona pripadnika američke vojske dobiti bonus pre Božića, koji je nazvao "ratničkom dividendom" – ček od 1.776 dolara.

"Ratničku dividendu, u čast osnivanja naše nacije 1776. godine, šaljemo svakom vojniku", dodao je Tramp.

Iznio je i argument za ekonomski uspjeh svoje administracije, tvrdeći da je postigao značajan napredak u smanjenju cijena uprkos široko rasprostranjenom nezadovoljstvu birača troškovima života.

"Za samo nekoliko mjeseci, prešli smo sa najgoreg na najbolje", rekao je Tramp iz Bijele kuće, navodeći niz proizvoda za koje je tvrdio da su jeftiniji u poređenju sa prošlom godinom.

Ponovio je i svoj zahtjev da savezna vlada treba da da novac direktno građanima za kupovinu zdravstvenog osiguranja umesto osiguravačima.

"Dobićete mnogo bolju zdravstvenu zaštitu po mnogo nižoj ceni. Jedini gubitnici biće osiguravajuće kompanije koje su se obogatile i Demokratska stranka, koju potpuno kontrolišu te iste osiguravajuće kompanije", dodao je Tramp.

Tramp je izgleda bio veoma svestan vremenskih ograničenja u svom obraćanju, čitajući govor neobično brzim tempom za njega.