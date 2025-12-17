Zavladala panika zbog "zvijeri sa istoka": Ljudi spremaju zalihe, zatvaraju škole

Ledeni talas stiže u Veliku Britaniju koju očekuje pet dana snega i hladni udar odmah nakon katoličkog Božića, 25. decembra. Nakon toga ovaj istorijsko hladan talas širiće se preko centralne Evrope ka Hrvatskoj, a onda i do Srbije gdje se takođe očekuje "ruski ugriz zime", odnosno "zvijer sa istoka".

Milioni Britanaca suočiće se sa oštrim zimskim uslovima koji dolaze sa istoka. Ovaj ekstremno hladni talas, poznat kao "Zvijer sa istoka" ili kao "ruski ugriz zime", mogao bi upozoravaju meteorolozi, značajno da utiče na svakodnevni život u Velikoj Britaniji. Snijeg i niske temperature mogu izazvati poremećaje u saobraćaju, zatvaranje škola i izazvati probleme u snabdijevanju energijom, prenosi britanski "Ekspres".

Apeluje se da građani provere grejne sisteme, naprave zalihe osnovnih namirnica i pažljivo planiraju putovanja.

Povećan rizik od zdravstvenih problema

Takođe, važno je obratiti pažnju na ranjive grupe i osigurati da imaju adekvatnu podršku tokom ovih ekstremnih vremenskih uslova. Osim toga, ovakvi vremenski uslovi povećavaju rizik od zdravstvenih problema, posebno kod starijih osoba i onih sa hroničnim bolestima.

Prema mapama WXCharts, sneg će prvo zahvatiti oblasti oko Birmingema i Stouk-on-Trenta, dok će se tokom dana proširiti na Gloster, Njukasl i Dandi. Do ponoći, snežni pokrivač će se nakupiti u Škotskoj, posebno u Dandiju i Edinburgu.

Svijet Zadavio djevojku tokom odnosa, snimao, pa je zakopao u koferu

Centralna i severna Škotska mogle bi se probuditi na najhladnije vreme 30. decembra, dok će temperature ispod nule postepeno zahvatiti i Englesku i Vels.

Očekuje se istočni vetar, dok će kiša ili pljuskovi biti ograničeni na južne ili jugozapadne delove. Vremenom, visoki pritisak će postati dominantniji, sa više suvog i stabilnog vremena. Temperature će biti bliže ili malo ispod proseka, dok noćni mraz i magla postaju češći.“

Udara na Hrvatsku, pa na Srbiju

Prema najavama italijanski meteorologa ovaj hladni talas će u periodu između katoličkog Božića i Nove godine sa snegom stići i do Hrvatske a onda se širi i ka Srbiji.

Prema prognozama meteorologa Jana Šenka, sredinom sljedeće nedjelje do Evrope će prodreti arktička vazdušna masa koje će oko Božića donijeti snijeg i hladan sibirski vazduh.

Temperature će naglo pasti 23. decembra, a narednih dana hladni vazduh s istoka stići će u Njemačku, ali i južnije a zatim se spušta do Austrije i Hrvatske.

Do -10 stepeni u Njemačkoj

"Neki vremenski modeli ukazuju na početak prave zime. Očekuje nas prilično hladno vrijeme za Božić i prave sibirske hladnoće s istočnim vjetrovima, ledenim danima i vrlo niskim minimalnim temperaturama, od -10 Celzijusa do nule, 26. decembra", kaže Šenk.

I italijanski meteorolozi Meteo đornala, za period od 26. decembra do 1. januara, navode da znaci ukazuju na dalje zahlađenje. U njihovom scenariju navodi se da se može očekivati arktički talas hladnoće, poznat i kao tzv. ruski ugriz zime, meteorološki izraz koji opisuje iznenadan, snažan prodor hladnog vazduha sa istoka koji donosi snijeg i zahlađenje.

"Ako bi se ovaj scenario ostvario, mogli bismo svedočiti izrazito turbulentnim fazama, sa snegom koji bi mogao prekriti i ravnice severa i jadranske obale", zaključuje Meteo đornale.

Kada istorijska hladnoća stiže u Srbiju

Ovaj hladni talas krajem decembra najavio je Marko Čubrilo, meteorolog amater.

Svijet U blizini Venecuele podignuta američka avijacija

"Oko 22. decembra se nazire promena sinoptike koja bi nas krajem godine mogla uvesti i pravu zimu.

Deterministički proračun ECMWF-a vidi podizanje anticiklona u oblast između Skandinavije i Velike Britanije i ka nama bi moglo doći do spuštanja hladnog vazduha iz Rusije.

Ovo bi mogla biti promjena sinoptike koja bi obilježila veći dio zime jer u ovom momentu srednjeročni ECMWF za januar 2026. simulira temperature oko ili ispod prosjeka. Poslije 26.12. ima izgleda za dolazak snijega i zimskih temperatura i u nizijama", kaže Čubrilo.