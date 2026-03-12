Podijeljeni stavovi u BiH: Da li smanjenje akciza donosi olakšanje ili novi problem?

Zakon o dopuni Zakona o akcizama u BiH predviđa da u slučaju poremećaja tržišta ili drugog opravdanog razloga Savjet ministara BiH može donijeti odluku o privremenom ukidanju ili smanjenju iznosa akciza na naftne derivate.

Zakon je SDP-ov poslanik Saša Maganović uputio u hitnu proceduru. Naći će se prvo pred poslanicima Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

"Do sada Vijeće ministara nije imalo nikakav alat, nego je to bio predmet odlučivanja Parlamentarne skupštine. U ovakvim situacijama, parlamentarna procedura traje dugo i ovo je jedan alat koji ostaje trajno koji ostaje u Vijeću ministara, da se izbjegnu duge procedure, ako je potrebno hitno reagovati", istakao je šef Kluba poslanika SDP-a u PD PS BiH Saša Magazinović.

Ako poslanici usvoje Zakon, slijedi izjašnjavanje delegata u Domu naroda, čija sjednica još nije zakazana. Cijena barela nafte varira, pa se postavlja logično pitanje je li trebalo ranije reagovati. U Narodnom frontu smatraju da jeste, ali Zakon će, ipak, podržati.

"Žalosno je to što ovo nije predložio Savjet ministara. Oni su trebali da budu ti koji se brinu o stanju u državi. Međutim, izgleda da naše ministre ne zabrinjava trenutna situacija. Mi se još nismo oporavili od prethodnog talasa poskupljenja, a već se suočavamo sa novim i bojim se da ćemo kasno donijeti ovaj Zakon", rekao je poslanik Kluba SDS-PDP-Lista za pravdu i red u PD PS BiH Nenad Grković.

Dileme nema ni u Našoj stranci. Podrška Zakonu neće izostati.

"Smatramo da je to jedan vrlo dobar mehanizam, da bi Vijeće ministara moglo u kriznim situacijama, poput ove kojoj trenutno svjedočimo, moglo reagovati na adekvatan način. Prijedlog predviđa mogućnost da Vijeće ministara donese takve odluke koje će biti ograničenog trajanja da bi se građanima BiH umanjio pritisak na kućne budžete", kazala je poslanik Naše stranke u PD PS BiH Mia Karamehić Abazović.

To je populistički prijedlog i nećemo ga podržati, jer smanjenje ili ukidanje akciza na gorivo značilo bi znatno manje novca u budžetu namijenjenog za izgradnju ili održavanje puteva, poruka je iz SNSD-a

„Sama ta norma i da se ne usvoji i da se ne primjenjuje, da samo stoji kao mogućnost u Zakonu, jer je on rekao da Savjet ministara može da donese takvu odluku vas odmah stavlja u nepovoljnu poziciju sa bilo kojom evropskom bankom da se iz kreditnih sredstava finansira izgradnja ili rekonstrukcija putne infrastrukture“, istakao je poslanik SNSD-a u PD PS BiH Milorad Kojić i dodao:

„Odjednom je tamo neko ko nema pojma o životu i funkcionisanju države predložio neki Zakon da se ukinu sve akcize na gorivo. Od čega ćete održavati transport. To je smiješno, to mogu samo da izjave oni koji nemaju pojma o životu, šta je realan život.“

Sjednica Predstavničkog doma Parlamenta BiH zakazana je za ponedjeljak, 16. mart. Tada je na dnevnom redu i pomenuti Zakon.