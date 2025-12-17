Omiljeni čokoladni keksići sadrže otrov! Hitno povučeni sa tržišta

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavijestio je potrošače o opozivu proizvoda - pečeni slatki keks sa bademom amareti, sapori u pakovanju od 175 grama.

Kako se navodi u obavještenju, proizvod se povlači usled povišenog nivoa cijanovodonične kiseline.

Iz prodaje se povlače proizvodi sa sledećim oznakama: najbolje upotrebiti do: 18. 3. 2026. (Lot L 355077 2), 2. 5. 2026. (Lot L355122 1), 4. 7. 2026. (Lot L 355185 2), 25. 8. 2026. (Lot L355237 1), 3. 9. 2026. (Lot L 355246 1), 20. 10. 2026. (Lot L 355293 1).

Proizvod nije u skladu sa Uredbom (EZ) br. 178/2002 Evropskog parlamenta i Savjeta od 28. januara 2002. o utvrđivanju opštih načela i uslova zakona o hrani, osnivanju Evropske agencije za bezbednost hrane, kao i utvrđivanju postupaka u oblastima bezbednosti hrane.

Svijet U blizini Venecuele podignuta američka avijacija

Cijanovodonična kiselina, u narodu poznatija i kao cijanid, izuzetno je jak otrov. Ona se prirodno nalazi u gorkim bademima, košticama kajsije, breskve i šljive.

Amaerti keks se pravi od badema (ili ekstrakta koštica), i ako se ne obradi pravilno ili se koristi pogrešna vrsta badema, nivo ove kiseline može biti opasan po zdravlje, zbog čega je proizvod i povučen, prenosi Informer.