Osnovna plata ide na 1.915 KM u ovoj oblasti u Srpskoj

Prijedlogom zakona o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske propisano je da će osnovna neto plata biti oko 1.915 KM, dok sadašnja iznosi 1.850 KM.

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović istakla je da su izmjene zakona o platama još jedna od mjera Vlade Republike Srpske koje doprinose privrednom rastu i povećanju plata radnika.

“Ovim je izvršeno potpuno usklađivanje platnih koeficijenata zaposlenih sa visokom stručnom spremom u oblasti obrazovanja i kulture Republike Srpske sa zaposlenima sa visokom stručnom spremom u organima uprave, koji imaju platni koeficijent niži od platnog koeficijenta pete platne grupe definisanog Zakonom o platama zaposlenih u organima uprave”, rekla je Vidovićeva obrazlažući zakonske odredbe.

Ona je navela da je cilj Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj poboljšanje uslova života zaposlenih radnika.

Cilj Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske poboljšanje materijalnog položaja radnika.

Izvršeno je i uvećanje koeficijenata u neto iznosu od 60 KM za rukovodeća mjesta, odnosno 93 KM za dva pomoćnika direktora studentskih centara, imajući u vidu kompleksnost i obim poslova koje obavljaju.