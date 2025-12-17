Logo
Horor na izvoru: Došli da se liječe, pa počeli da padaju jedan po jedan

17.12.2025

21:45

Komentari:

0
Хорор на извору: Дошли да се лијече, па почели да падају један по један
Foto: Pixabay

Velika tragedija potresla je istočnu Slovačku, nakon što su ljudi počeli da gube svijest kod jednog popularnog mineralnog izvora. Na lokalitetu Salvator, u blizini sela Lipovce, zabilježeno je više ozbiljnih incidenata, a jedan češki turista izgubio je život.

Zbog niza uznemirujućih događaja, kompanija za eksploataciju mineralne vode još u novembru je zatvorila pristup izvoru. Odluka je doneta nakon što je primjećeno da se u blizini izvora sve češće dešavaju nesvjestice, a u jednom slučaju muškarac je morao da bude reanimiran na licu mjesta.

"Pokušao je da se izvuče iz udubljenja pored izvora. Radnici koji su bili u blizini videli su ga i pomogli mu. Preživeo je. Nažalost, u septembru je jedan čovek došao sam po vodu i nije imao sreće – nije preživio“, izjavio je gradonačelnik Lipovaca.

65d5e916a4eff taker karlson

Svijet

Noćas bi mogao početi novi rat: Uznemirujuće tvrdnje Takera Karlsona

U septembru prošle godine, u ranim jutarnjim satima, pored izvora je pronađeno tijelo sedamdesetogodišnjeg državljanina Češke Republike. Kako je saopštila policija, muškarac nije davao znake života, a pokrenuta je i krivična istraga.

"Obdukcija je pokazala da je smrt nastupila usljed patoloških uzroka, nakon čega je krivični postupak obustavljen“, navela je portparolka Policijske uprave u Prešovu Jana Ligdayova.

Iako smrt nije zvanično okarakterisana kao posledica nesreće, slučaj je dodatno pojačao zabrinutost zbog bezbjednosti na tom lokalitetu.

Ugljen-dioksid glavni krivac za nesreću

Kako je prenela slovačka televizija Markiza, stručnjaci su utvrdili da se u blizini izvora nakupljao ugljen-dioksid koji prirodno izlazi iz mehurića mineralne vode. U zatvorenom ili slabo provetrenom prostoru, gas može brzo dostići opasne koncentracije i izazvati gubitak svijesti.

Problem je, prema navodima nadležnih, saniran ugradnjom ventilatora i sistema za upozorenje. "Kada uređaj registruje povećanu koncentraciju gasa, automatski se aktivira svetlosni alarm“, objasnio je Vladimír Jurec iz kompanije Exim Servis.

Мигрант из Судана

BiH

Amputirane im noge i šake: U BiH pronađeni povrijeđeni migranti

Uprkos tim mjerama, pristup izvoru ostaje ograničen, a lokalne vlasti upozoravaju da boravak na sličnim prirodnim lokalitetima može biti opasan ukoliko se ne poštuju bezbjednosna upozorenja.

(Blesk.cz)

