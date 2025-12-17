Horor na izvoru: Došli da se liječe, pa počeli da padaju jedan po jedan

Velika tragedija potresla je istočnu Slovačku, nakon što su ljudi počeli da gube svijest kod jednog popularnog mineralnog izvora. Na lokalitetu Salvator, u blizini sela Lipovce, zabilježeno je više ozbiljnih incidenata, a jedan češki turista izgubio je život.

Zbog niza uznemirujućih događaja, kompanija za eksploataciju mineralne vode još u novembru je zatvorila pristup izvoru. Odluka je doneta nakon što je primjećeno da se u blizini izvora sve češće dešavaju nesvjestice, a u jednom slučaju muškarac je morao da bude reanimiran na licu mjesta.

"Pokušao je da se izvuče iz udubljenja pored izvora. Radnici koji su bili u blizini videli su ga i pomogli mu. Preživeo je. Nažalost, u septembru je jedan čovek došao sam po vodu i nije imao sreće – nije preživio“, izjavio je gradonačelnik Lipovaca.

U septembru prošle godine, u ranim jutarnjim satima, pored izvora je pronađeno tijelo sedamdesetogodišnjeg državljanina Češke Republike. Kako je saopštila policija, muškarac nije davao znake života, a pokrenuta je i krivična istraga.

"Obdukcija je pokazala da je smrt nastupila usljed patoloških uzroka, nakon čega je krivični postupak obustavljen“, navela je portparolka Policijske uprave u Prešovu Jana Ligdayova.

Iako smrt nije zvanično okarakterisana kao posledica nesreće, slučaj je dodatno pojačao zabrinutost zbog bezbjednosti na tom lokalitetu.

Ugljen-dioksid glavni krivac za nesreću

Kako je prenela slovačka televizija Markiza, stručnjaci su utvrdili da se u blizini izvora nakupljao ugljen-dioksid koji prirodno izlazi iz mehurića mineralne vode. U zatvorenom ili slabo provetrenom prostoru, gas može brzo dostići opasne koncentracije i izazvati gubitak svijesti.

Problem je, prema navodima nadležnih, saniran ugradnjom ventilatora i sistema za upozorenje. "Kada uređaj registruje povećanu koncentraciju gasa, automatski se aktivira svetlosni alarm“, objasnio je Vladimír Jurec iz kompanije Exim Servis.

Uprkos tim mjerama, pristup izvoru ostaje ograničen, a lokalne vlasti upozoravaju da boravak na sličnim prirodnim lokalitetima može biti opasan ukoliko se ne poštuju bezbjednosna upozorenja.

