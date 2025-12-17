Sjedinjene Države u vreme Džozefa Bajdena i "evropski prasići" bili su uvjereni da će za kratko vrijeme uništiti Rusiju, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin.

"Evropski prasići pribili su se uz prethodnu američku administraciju nadajući se da će profitirati na raspadu Rusije", rekao je on na proširenoj sednici kolegijuma Ministarstva odbrane.

Ruski predsjednik je rekao da se nada dijalogu sa Evropom ali da je to malo vjerovatno sa sadašnjim političkim elitama.

Putin je dopustio mogućnost da je sadašnji američki predsjednik Donald Tramp u pravu kada kaže da ukrajinskog sukoba bi bilo da je on tada bio predsjednik.

"Predsjednik Tramp kaže da se tako nešto ne bi desilo da je on tada bio predsjednik. Možda je to tačno, jer je prethodna administracija namjerno dovela stvar do oružanog sukoba“, rekao je Putin, prenosi Sputnjik.