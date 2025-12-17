Krenuli po penziju, pronađeni mrtvi u štali: Policija u kući zatekla neobjašnjivu scenu

Muškarac (86) je uhapšen zbog sumnje da je ubio bračni par koji je nađen mrtav pre 32 godine na svojoj farmi u Velsu. Hari (64) i Megan Tuz (67) pronađeni su mrtvi sa prostrijelnim ranama u štali na svom imanju u Lanhariju, blizu Kardifa, 26. jula 1993. godine.

Hapšenje, koje se dogodilo danas, dolazi nakon što je policija Južnog Velsa pokrenula novu forenzičku reviziju slučaja 2023. godine u nadi da će otkriti ključne dokaze. Osumnjičeni je trenutno u policijskom pritvoru.

Tri decenije misterije

"Ovaj slučaj je godinama uticao na mnoge ljude, a naš cilj je da pronađemo odgovore na neodgovorena pitanja koja ostaju u vezi sa njihovom smrću više od 30 godina kasnije. Čak i sa ovim protokom vremena, apelovao bih na svakoga ko ima bilo kakve informacije o ubistvima da se javi i razgovara sa policijom", rekao je detektiv nadzornik Mark Luis.

Par je posljednji put viđen živ ujutru 26. jula 1993. godine, kada su napustili svoj dom da podignu penzije. Njihove komšije su kasnije prijavile da su čule dva pucnja oko 13:30 časova. Međutim, službe hitne pomoći nisu pozvane jer se takva buka smatrala normalnom u ruralnom području.

Nevjerovatna scena u kući

Policija je stigla na farmu tek nakon što njihova kćerka nije mogla da ih kontaktira telefonom. Policajci su potom otkrili tela para u štali. Brutalno ubistvo bračnog para, počinjeno sačmaricom iz neposredne blizine, ostaje jedan od najzagonetnijih zločina u Velsu.

Scena u kući bila je posebno zagonetna za policiju. Njihov najbolji porcelan bio je postavljen na stolu, kao da očekuju gosta, dok je ručak pronađen kuvan, ali potpuno netaknut na šporetu.

Oborena prva presuda

Glavni detektiv zadužen za slučaj opisao je ubistvo kao „najzagonetniji“ slučaj koji je ikada istraživao. Džonatan Džouns, dečko ćerke ubijenog para, prvobitno je osuđen za ubistva 1995. godine. Njegov otisak prsta pronađen na jednoj od šoljica za čaj bio je ključni dokaz.

Tužilaštvo je tvrdilo da je motiv bio novac, isplata životnog osiguranja od 150.000 funti, s obzirom na to da je Džouns bio u finansijskim poteškoćama. Međutim, Džounsova presuda je poništena samo godinu dana kasnije. Slučaj je tako vraćen na početak i do danas ostaje jedno od najozloglašenijih nerešenih ubistava u velškoj istoriji, prenosi Kurir.