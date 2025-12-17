Logo
Large banner

Krenuli po penziju, pronađeni mrtvi u štali: Policija u kući zatekla neobjašnjivu scenu

Izvor:

Kurir

17.12.2025

20:16

Komentari:

0
Кренули по пензију, пронађени мртви у штали: Полиција у кући затекла необјашњиву сцену
Foto: Unsplash

Muškarac (86) je uhapšen zbog sumnje da je ubio bračni par koji je nađen mrtav pre 32 godine na svojoj farmi u Velsu. Hari (64) i Megan Tuz (67) pronađeni su mrtvi sa prostrijelnim ranama u štali na svom imanju u Lanhariju, blizu Kardifa, 26. jula 1993. godine.

Hapšenje, koje se dogodilo danas, dolazi nakon što je policija Južnog Velsa pokrenula novu forenzičku reviziju slučaja 2023. godine u nadi da će otkriti ključne dokaze. Osumnjičeni je trenutno u policijskom pritvoru.

Tri decenije misterije

"Ovaj slučaj je godinama uticao na mnoge ljude, a naš cilj je da pronađemo odgovore na neodgovorena pitanja koja ostaju u vezi sa njihovom smrću više od 30 godina kasnije. Čak i sa ovim protokom vremena, apelovao bih na svakoga ko ima bilo kakve informacije o ubistvima da se javi i razgovara sa policijom", rekao je detektiv nadzornik Mark Luis.

Par je posljednji put viđen živ ujutru 26. jula 1993. godine, kada su napustili svoj dom da podignu penzije. Njihove komšije su kasnije prijavile da su čule dva pucnja oko 13:30 časova. Međutim, službe hitne pomoći nisu pozvane jer se takva buka smatrala normalnom u ruralnom području.

Nevjerovatna scena u kući

Policija je stigla na farmu tek nakon što njihova kćerka nije mogla da ih kontaktira telefonom. Policajci su potom otkrili tela para u štali. Brutalno ubistvo bračnog para, počinjeno sačmaricom iz neposredne blizine, ostaje jedan od najzagonetnijih zločina u Velsu.

Scena u kući bila je posebno zagonetna za policiju. Njihov najbolji porcelan bio je postavljen na stolu, kao da očekuju gosta, dok je ručak pronađen kuvan, ali potpuno netaknut na šporetu.

Oborena prva presuda

Glavni detektiv zadužen za slučaj opisao je ubistvo kao „najzagonetniji“ slučaj koji je ikada istraživao. Džonatan Džouns, dečko ćerke ubijenog para, prvobitno je osuđen za ubistva 1995. godine. Njegov otisak prsta pronađen na jednoj od šoljica za čaj bio je ključni dokaz.

Tužilaštvo je tvrdilo da je motiv bio novac, isplata životnog osiguranja od 150.000 funti, s obzirom na to da je Džouns bio u finansijskim poteškoćama. Međutim, Džounsova presuda je poništena samo godinu dana kasnije. Slučaj je tako vraćen na početak i do danas ostaje jedno od najozloglašenijih nerešenih ubistava u velškoj istoriji, prenosi Kurir.

Podijeli:

Tag:

ubistvo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Илустрација

Hronika

U BiH uhapšen Marko Miloš - osuđeni za pokušaj ubistva policajca

42 min

0
Регулациони план за Мејдан

Banja Luka

Život u torovima: Otvoreno pismo mještana banjalučkog naselja

47 min

0
Прочитајте како да заштитите љубимце током празничне сезоне ватромета

Savjeti

Pročitajte kako da zaštitite ljubimce tokom praznične sezone vatrometa

47 min

0
Тајанствено планинско насеље обликовало живот далеко од цивилизације

Svijet

Tajanstveno planinsko naselje oblikovalo život daleko od civilizacije

54 min

0

Više iz rubrike

Тајанствено планинско насеље обликовало живот далеко од цивилизације

Svijet

Tajanstveno planinsko naselje oblikovalo život daleko od civilizacije

54 min

0
САД би могле напасти Русију у једном случају: Процурио нови мировни план

Svijet

SAD bi mogle napasti Rusiju u jednom slučaju: Procurio novi mirovni plan

2 h

1
Србин силовао и сјекиром тукао бившу дјевојку, на суду се бранио на необичан начин

Svijet

Srbin silovao i sjekirom tukao bivšu djevojku, na sudu se branio na neobičan način

3 h

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Unija predložila zajednički zajam Ukrajini, Mađarska protiv

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

55

Poruke su slutile najgore: Ovo je Ana Volš pisala majci prije nego što je nestala

20

43

Igokea porazom od Galatasaraja završila nastup u FIBA Ligi šampiona

20

36

Putin: "Evropski prasići" nadali se brzom raspadu Rusije

20

29

"Slavimo odgovorno": Đaci upoznati sa opasnošću pirotehničkih sredstava

20

25

Putin pripremio zastrašujući odgovor: Zvijer ide u upotrebu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner