Srbin silovao i sjekirom tukao bivšu djevojku, na sudu se branio na neobičan način

Izvor:

Telegraf

17.12.2025

17:47

Србин силовао и сјекиром тукао бившу дјевојку, на суду се бранио на необичан начин
Foto: Unsplash

Petostruko osuđivani Srbin (24) pojavio se u srijedu pred sudom zbog silovanja i pokušaja nanošenja tjelesnih povreda. Branio se na neobičan način.

Suđenje u bečkom Landlu nije bilo za one slabih živaca: petostruko osuđivani Srbin (24, živi od minimalne socijalne pomoći) našao se pred sudom zbog trostrukog silovanja bivše djevojke i majke svog djeteta - tužiteljka je govorila o torturi koju je žrtva morala da pretrpi, piše Hojte.

Mlada žena se, prema navodima, uzalud branila od napada. Oni su se dogodili u proljeće i ljeto u stanu svekrve, u koji se 24-godišnjak uselio ubrzo nakon početka veze obilježene nasiljem. Zato što mu je sakrila kokain, navodno ju je zauzvrat ("Dobro, onda sada imamo seks") silovao.

"Time si mi dokazala da mi ne pripadaš i da ne mogu sve da radim s tobom", navodno joj je rekao, a zatim je nasrnuo na nju.

Pred sudom je iznenada relativizovao optužbe za silovanje.

Зима у Њујорку

Region

U dijelovima počela zima kakva nije viđena pola vijeka: Šta nas čeka

"U svakom trenutku je mogla da ustane i ode. Nisam joj prijetio niti sam je držao, samo je zapala u stanje šoka."

Njegov advokat je u jednom slučaju tražio da se delo prekvalifikuje u povredu seksualne samoodređenosti umjesto silovanja, jer navodno nije bilo upotrebe sile.

Posebno uznemirujuća bila je i zajednička optužba za napad sjekirom, koji se dogodio u zajedničkom krevetu.

Usred noći je optuženi, koji je navodno spavao sa sjekirom, kupljenom na Amazonu, ispod jastuka, probudio djevojku snažnim udarcima po tijelu, koji su ublaženi samo ćebetom.

"Nisam htio nikoga da povredim, mislio sam da je u krevetu s nama neko stran", tvrdio je. "Osim toga, sjekirom sam joj zadao samo jedan udarac."

Sudsko vijeće mu je to zaista povjerovalo, jer djevojka u tom incidentu nije povrijeđena.

U vezi sa svim ostalim činjenicama, međutim, povjerovali su žrtvi.

Пензионер

Srbija

Penzioneri ponovo na meti prevaranata: Hitno se oglasio Fond PIO

Presuda za Srbina, koji već izdržava kaznu u Kazneno-popravnom zavodu Beč-Simering, bila je shodno tome visoka: pored postojeće dvogodišnje zatvorske kazne, izrečeno mu je još 5,5 godina dodatne kazne, pa ukupno mora da provede sedam godina u zatvoru.

Žrtvi je dosuđeno 5.000 evra, pravosnažno, piše Telegraf.rs.

