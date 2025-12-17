Orban: Pljenidba ruske imovine skinuta sa dnevnog reda

Evropska komisija je skinula pitanje pljenidbe ruske imovine sa dnevnog reda samita EU, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

"Pobijedili smo zato što je predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen rekla da popušta, a pitanje ruske imovine neće ni biti na dnevnom redu", objavio je Orban na "Fejsbuku".

On je dodao da su "pregovori vođeni iza kulisa, čak i sinoćna svađa - dali rezultate".

"Ako sam dobro razumio šta je danas rekla predsjednik Evropske komisije - a mislim da jesam - rekla je da ruska imovina sutra neće biti tema razgovora", rekao je mađarski premijer.