Logo
Large banner

Snažni arktički talas stiže u Evropu: Očekuje se i do pola metra snijega

Izvor:

Telegraf

17.12.2025

16:33

Komentari:

0
Снажни арктички талас стиже у Европу: Очекује се и до пола метра снијега
Foto: Unsplash

Veliki deo Njemačke mogao bi, nakon dužeg vremena, da uživa u "bijelom Božiću", navodi se u prognozi za narednih desetak dana koju je objavila njemačka verzija "Weather Channela".

Prema riječima meteorologa Jana Šenka, sve veći broj vremenskih modela predviđa da će sredinom sljedeće nedelje u Evropu prodrijeti arktička vazdušna masa koja će oko Božića doneti snijeg i hladan sibirski vazduh. Temperature će naglo pasti 23. decembra, a u narednim danima hladan vazduh sa istoka strujaće ka Njemačkoj, ali i južnije.

"Neki vremenski modeli ukazuju na početak prave zime. Međutim, neki i dalje donekle osciliraju između prilično hladnog vremenskog obrasca za Božić i prave sibirske hladnoće sa istočnim vetrovima, ledenim danima i veoma niskim minimalnim temperaturama", kaže Šenk.

Gripa toplomjer

Zdravlje

Zatvaraju se škole - supergrip sve više hara

On navodi da je izvjesno da će se oblast visokog vazdušnog pritiska proširiti nad sjevernom Evropom i da bi mogla da donese ledene istočne vjetrove. Prema jednom modelu, maksimalne temperature 26. decembra mogle bi se kretati od –10 do 0 stepeni Celzijusa. Najtoplije će pritom biti u oblasti Gornje Rajne, a najhladnije uz rubove Alpa.

Kada je riječ o Badnjem danu, aktuelna prognoza mnoge u Njemačkoj mogla bi da obraduje. Slab snijeg moguć je na jugu zemlje, dok se na severu, duž obale Baltičkog mora, očekuju snježni pljuskovi.

"U pojedinim delovima moglo bi da se nakupi i do pola metra snega", prognozira Šenk.

Vjerovatnoća da će pasti raste i u južnoj i jugoistočnoj Njemačkoj, kao i u većim dijelovima Austrije.

"Snijeg će početi da pada uveče 24. decembra između Erfurta i Drezdena, a zatim će se pomjerati dalje ka jugu. Do jutra 25. već će stići do Alpa. Slabe snežne padavine očekuju se u centralnim regionima, a obilnije na istoku i jugoistoku. Tamo bi snijeg mogao i duže da se zadrži jer će biti dovoljno hladno", dodao je on, piše Telegraf.rs.

Podijeli:

Tag:

Snijeg

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Затварају се школе у Европи - супергрип све више хара

Zdravlje

Zatvaraju se škole u Evropi - supergrip sve više hara

1 h

0
Савјет министара: За деминирање 650.000 КМ

Republika Srpska

Savjet ministara: Za deminiranje 650.000 KM

1 h

0
Ален Шеранић

Republika Srpska

Šeranić: Planirano donošenje novog zakona o dječijoj zaštiti

2 h

0
Цијена сребра оборила све рекорде

Ekonomija

Cijena srebra oborila sve rekorde

2 h

0

Više iz rubrike

Путин: Запад растргао Југославију и Србе

Svijet

Putin: Zapad rastrgao Jugoslaviju i Srbe

2 h

0
И то се дешава: Велики протест због ниских цијена у Лидлу

Svijet

I to se dešava: Veliki protest zbog niskih cijena u Lidlu

2 h

0
Несрећа у Индији, сударило се осам аутобуса и три аута

Svijet

Sudar osam autobusa i tri auta - veliki broj mrtvih

3 h

0
Белоусов: НАТО планира војни сукоб са Русијом до 2030. године

Svijet

Belousov: NATO planira vojni sukob sa Rusijom do 2030. godine

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

21

Poljoprivrednici zadovoljno trljaju ruke: Uprkos suši, ovogodišnji prinosi odlični

18

18

SDS odlučio: Blanuša kandidat i na narednim izborima

18

11

Ceca oštro zaprijetila u Zvezdama Granda

18

09

Kraj decembra mijenja sve: Ova 4 znaka neće znati gdje da stave sav novac

18

07

SAD bi mogle napasti Rusiju u jednom slučaju: Procurio novi mirovni plan

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner