Snažni arktički talas stiže u Evropu: Očekuje se i do pola metra snijega

Veliki deo Njemačke mogao bi, nakon dužeg vremena, da uživa u "bijelom Božiću", navodi se u prognozi za narednih desetak dana koju je objavila njemačka verzija "Weather Channela".

Prema riječima meteorologa Jana Šenka, sve veći broj vremenskih modela predviđa da će sredinom sljedeće nedelje u Evropu prodrijeti arktička vazdušna masa koja će oko Božića doneti snijeg i hladan sibirski vazduh. Temperature će naglo pasti 23. decembra, a u narednim danima hladan vazduh sa istoka strujaće ka Njemačkoj, ali i južnije.

"Neki vremenski modeli ukazuju na početak prave zime. Međutim, neki i dalje donekle osciliraju između prilično hladnog vremenskog obrasca za Božić i prave sibirske hladnoće sa istočnim vetrovima, ledenim danima i veoma niskim minimalnim temperaturama", kaže Šenk.

On navodi da je izvjesno da će se oblast visokog vazdušnog pritiska proširiti nad sjevernom Evropom i da bi mogla da donese ledene istočne vjetrove. Prema jednom modelu, maksimalne temperature 26. decembra mogle bi se kretati od –10 do 0 stepeni Celzijusa. Najtoplije će pritom biti u oblasti Gornje Rajne, a najhladnije uz rubove Alpa.

Kada je riječ o Badnjem danu, aktuelna prognoza mnoge u Njemačkoj mogla bi da obraduje. Slab snijeg moguć je na jugu zemlje, dok se na severu, duž obale Baltičkog mora, očekuju snježni pljuskovi.

"U pojedinim delovima moglo bi da se nakupi i do pola metra snega", prognozira Šenk.

Vjerovatnoća da će pasti raste i u južnoj i jugoistočnoj Njemačkoj, kao i u većim dijelovima Austrije.

"Snijeg će početi da pada uveče 24. decembra između Erfurta i Drezdena, a zatim će se pomjerati dalje ka jugu. Do jutra 25. već će stići do Alpa. Slabe snežne padavine očekuju se u centralnim regionima, a obilnije na istoku i jugoistoku. Tamo bi snijeg mogao i duže da se zadrži jer će biti dovoljno hladno", dodao je on, piše Telegraf.rs.