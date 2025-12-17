Zatvaraju se škole u Evropi - supergrip sve više hara

Stručnjaci objašnjavaju zašto su deca najugroženija i šta je najbolja zaštita od ovog virusa.

Zbog širenja soja supergripa A/H3N2 širom Evrope, brojna djeca su oboljela, a neke škole su morale da zatvore svoja vrata.

Stručnjak sa Univerziteta Oksford, Džejms Hej, pojasnio je zašto ovaj soj gripa, koji datira još iz 1968. godine, najviše pogađa najmlađe i ko je sve u opasnosti.

Iako je profesorka Megana Pandit izjavila da je ovo "nezapamćeni talas supergripa", Hej, naučnik specijalizovan za modeliranje zaraznih bolesti, tvrdi da se i širenje virusa i težina bolesti "nalaze unutar onoga što stručnjaci smatraju normalnim za sezonu gripa".

On pojašnjava da podtip gripa koji dominira ove godine, influenca A/H3N2, postoji još od 1968. godine, te da se sa "supergripom" susrećemo svakih nekoliko godina.

"Situacija je uporediva sa prethodnim godinama, uzimajući u obzir rani početak sezone, kao što pokazuje nedavna analiza koju smo sprovele moje kolege i ja", izjavio je za "Konverzejšn".

Zašto su djeca najugroženija?

Hej objašnjava da je sezona gripa počela ranije. Naglašava da su djeca posebno pogođena iz dva glavna razloga.

"Djeca i tinejdžeri verovatnije će se zaraziti zbog visokih stopa kontakta u školama, gdje se virus mnogo brže širi, a takođe i zato što su njihovi imunološki sistemi manje iskusni u borbi protiv virusa gripa", rekao je.

Sa druge strane, odrasli se rjeđe zaražavaju zbog manjeg broja kontakata i jačeg imuniteta, ali stariji od 64 godine i bebe spadaju u rizične grupe.

"Osobe starije od 64 godine verovatnije imaju postojeća zdravstvena stanja koja ih izlažu većem riziku od teške bolesti ako se zaraze, a njihovi imunološki sistemi počeli su da slabe u procesu zvanom imunosenescencija. Bebe su takođe u većem riziku od teške bolesti jer su njihovi imunološki sistemi još nerazvijeni", pojasnio je Hej.

Dodao je kako je moguće da je virus ove godine pronašao "imunološki jaz" kod djece koji nije prisutan kod drugih starosnih grupa.

Vakcina je najbolja zaštita

Hej ističe da najnoviji podaci pokazuju efikasnost vakcina. Ono smanjuje rizik od hospitalizacije zbog gripa za oko 30 do 40% kod starijih osoba, dok je kod vakcinisane djece vjerovatnoća hospitalizacije manja za čak 70 do 75%.

"Vakcinacija je i dalje najbolja stvar koju možete da uradite kako biste se zaštitili", poručio je.

Šta da radite ako se razbolite?

Ako sumnjate da imate grip, Hej savjetuje: "Ostanite kod kuće ako ste bolesni, odmarajte se i preduzmite razumne mjere opreza kako biste izbegli širenje virusa na druge. Dobiti grip je vrlo neprijatno, ali svako će ga dobiti otprilike jednom na svakih pet godina. U velikoj većini slučajeva, ljudi se sami oporave".

Za kraj, poručuje da još uvijek možete da stignete da se vakcinišete.

"Nije prekasno, i što prije, to bolje! Čak i nakon što epidemija dosegne vrhunac, trebaće nekoliko mjeseci prije nego što broj slučajeva ponovno padne na niske nivoe. U tom periodu i dalje postoji rizik od infekcije, tako da je svaka dodatna zaštita koju pruža vakcina i dalje korisna", zaključio je.