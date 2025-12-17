Djevojčica (12) zbog gripa završila u komi

Džesika Vilijamson (12) stavljena je u indukovanu komu, nakon što joj se stanje drastično pogoršalo nakon što se zarazila supergripom u Velikoj Britaniji.

Ljekari su prvo mislili da su njene glavobolje i povraćanje običan virus koji je "pokupila" u školi, ali se ubrzo ispostavilo da je situacija mnogo teža.

Njena majka Ešli je rekla da je Džesikin slučaj veliki podsetnik za sve koliko grip može da bude opasan, a zatim je pozvala sve da se vakcinišu.

Njena kćerka je na kraju kolima Hitne pomoći prevezena u bolnicu, gdje joj je dijagnostikovan grip tipa A. Kasnije se razvio u sepsu i upalu pluća, koja je postala toliko teška da se Ešli plašila da će Džesika umrijeti.

"Bilo mi je teško da je gledam u krevetu u komi. Osjećala sam se kao da se radi o nekom drugom, a ne o nama, djelovalo je nestvarno. Bilo je trenutaka kada smo mislili da iz bolnice neće izaći živa i da nećemo dočekati Božić zajedno", rekla je Džesikina majka.

Ekonomija Srpski brend zatvara sve radnje

Ona je zatim rekla, da ljudi ne shvataju koliko grip može da bude opasan, sve dok ne doživite da četiri nedelje na odjeljenju intenzivne nege gledate svoje dijete kako se bori za život.

"Pozivam sve da se vakcinišu. Ne smijem ni da zamislim šta bi bilo da smo one večeri umjesto u bolnicu, s njom otišli u krevet", rekla je majka.

Džesika se oporavila, nakon što je tri nedjelje provela u bolnici. Direktori bolnice kažu da ovaj slučaj služi kao podsjetnik koliko grip može biti ozbiljan, posebno kod djece.

U decembru, novi podaci koje je objavila britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS) ukazuju da je broj oboljelih od gripa porastao za 55 odsto za nedjelju dana i uglavnom se radi o takozvanom supergripu.

Prosječan broj zabilježenih slučajeva skočio je sa 1.717 na 2.660 za sedam dana, a NHS sada poziva sve koji ispunjavaju uslove da se vakcinišu protiv gripa kako bi spriječili da razviju tešku kliničku sliku ukoliko se razbole, piše Kurir.