Ljekar apeluje: Ovu vrstu hrane izbjegavajte tokom praznika

Tokom praznika koji nam predstoje iskušenja u vidu ukusne hrane i pića vrebaju na svakom koraku.

Ipak, jedan ljekar sa TikToka odlučio je da nas podsjeti šta bi trebalo da izbjegavamo. Kardiohirurg dr Džeremi London objavio je video u kojem navodi četiri vrste namirnica koje bi, prema njegovom mišljenju, trebalo zaobilaziti u širokom luku.

Nažalost, kao i obično, na njegovoj "listi za odstrel" našlo se sve ono u čemu mnogi najviše uživaju. Ipak, vrijedi čuti šta zdravstveni stručnjak ima da kaže o namirnicama koje će se uskoro naći na našim trpezama.

Brza hrana

"Većina onoga što je dostupno u lancima brze hrane je "jestivi prehrambeni proizvod" - to čak nije ni prava hrana", upozorio je srčani hirurg.

Većina ljudi je svjesna da restorani brze hrane nisu oaze zdravlja, ali je ponekad teško odoljeti brzom i jednostavnom obroku. Iako povremena posjeta vjerovatno neće nanijeti štetu, dr London savjetuje da takva hrana nikako ne bi smjela da bude osnova vaše ishrane.

Gazirana pića

Odmah iza brze hrane našla su se pića kojima je najčešće zalivamo obroke. Dr London ih je opisao kao "tečnu smrt", naglasivši da se to odnosi i na dijetalne i na obične varijante.

Ova pića su uglavnom prepuna šećera, a čak i kada nisu, sadrže vještačke zaslađivače zbog kojih su u nekim dijelovima svijeta već izdata zdravstvena upozorenja.

Mliječni proizvodi

S obzirom na to da su sirne plate, čokolade i brojni kolači neizostavan dio božićne trpeze, ovaj savjet će mnogima biti najteži za primjenu. Ipak, srčani hirurg se zbog toga ne uzbuđuje.

"Mi smo jedini sisari koji piju mlijeko i nakon dojenačkog uzrasta, i to mlijeko druge vrste. Razmislite o tome", poručio je.

Alkohol

Ovaj izbor ne predstavlja iznenađenje. Malo je toga opasnijeg od unošenja otrova u organizam, naročito onog koji narušava sposobnost rasuđivanja.

Doktor je naglasio da je alkohol "apsolutno toksičan za svaku ćeliju u našem tijelu", upozorivši da je "čak i umjerena ili povremena upotreba" dugoročno štetna. Apelovao je na sve da "prestanu aktivno da truju svoje tijelo", ali s obzirom na predstojeće praznike, mnogima će to biti teško da ispune.