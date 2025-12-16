Pojavio se novi soj virusa, doktori upozoravaju šta bi trebalo uraditi

Sezona gripe je u punom jeku, a novi soj virusa pojavio se kao glavna prijetnja širom svijeta.

Varijanta gripe A, poznata kao H3N2 ili “podvrsta K”, identifikovana je kao krivac za porast broja slučajeva na globalnom nivou, uključujući rekordne brojeve hospitalizacija u Velikoj Britaniji i SAD-u.

Stručnjaci upozoravaju da bi ova zima mogla donijeti jednu od najtežih sezona gripe u posljednjim decenijama.

Zdravlje Virus gripa se modifikovao, i ovog puta – napao ranije, najviše mlade i radno aktivne

Šta je H3N2 i zašto je opasan?

Ovaj soj je evoluirao tokom ljeta, razvijajući sedam novih mutacija koje mu omogućavaju da djelimično izbjegne imunitet stečen prethodnim infekcijama ili vakcinacijom. Budući da su se te promjene dogodile nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija već odlučila o sastavu ovogodišnje vakcine, ona nije savršeno usklađena s virusom koji trenutno cirkuliše.

Dr. Neil Maniar, profesor javnog zdravlja, opisao je situaciju kao “savršenu oluju“, s obzirom na niske stope vakcinacije i agresivnost samog virusa.

Simptomi: Intenzivni i nagli

Simptomi ove varijante slični su sezonskoj gripi, ali mogu biti intenzivniji. Oni se razvijaju veoma brzo i uključuju:

Visoku temperaturu i groznicu.

Jak kašalj, bol u grlu i curenje nosa.

Ekstremni umor i bolove u tijelu.

Kod nekih pacijenata mogući su povraćanje i dijareja.

Ko je najugroženiji?

Iako većina ljudi gripu preboli kod kuće uz odmor i tečnost, određene grupe su pod visokim rizikom od komplikacija. To su djeca mlađa od pet godina, odrasli stariji od 65 godina, trudnice i osobe s hroničnim bolestima poput astme, dijabetesa i srčanih oboljenja.

Kako se zaštititi?

Uprkos tome što vakcina nije savršena, stručnjaci i dalje snažno preporučuju vakcinaciju jer ona značajno smanjuje rizik od teških oblika bolesti i hospitalizacije.

Dr Kris Smit savjetuje “zlatni standard” dijagnoze: Ako se osjećate toliko loše da ne biste ustali iz kreveta ni da uzmete novac s ulice, vjerovatno imate gripu i trebate ostati kod kuće. Izolacija, redovno pranje ruku i izbjegavanje gužvi ključni su za sprečavanje širenja zaraze, prenosi N1.