Mineral koji je jako bitan tokom sezone gripe i prehlade

Izvor:

Magazin novosti

15.12.2025

17:25

Дјевојка која је прехлађена лежи у кревету
Foto: Karola G/Pexels

U toku je sezona prehlada i gripe, a jedna od načina na koji možemo da ojačamo imunitet je unos dovoljno cinka.

“To je esencijalni mineral koji igra ključnu ulogu u različitim tjelesnim funkcijama, uključujući imuni odgovor, zarastanje rana, sintezu DNK i diobu ćelija. To je posebno važno za imunološku funkciju, jer pomaže u aktiviranju T limfocita, takođe poznatih kao T ćelije, koje su kritične u odbrani tijela od patogena”, kaže dijetetičar Ejmi Gudson.

“Funkcioniše kao antioksidant, što znači da pomaže u zaštiti ćelija u tijelu od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima“, rekla je ona. Erika Siegel, praktičarka prirode, istakla je još više o važnom radu cinka: „On ima veliki uticaj na hormonsku ravnotežu, uključujući sintezu tiroidnih hormona i reproduktivno zdravlje.

“Istraživanja pokazuju da cink može ometati proces omogućavajući sluzi, bakterijama i virusima da se nagomilaju u gornjim disajnim putevima, tako da cink navodno može značajno da skrati trajanje infekcije.

Da li dobijate dovoljno cinka?

Preporučena količina cinka u ishrani je 8 miligrama dnevno za žene i 11 miligrama dnevno za muškarce. Trudnicama je potrebno nešto više cinka (11 miligrama dnevno), a onima koji doje najviše — 12 miligrama dnevno.

Namirnice koje sadrže cink

Pstoji značajna količina cinka u životinjskim proteinima kao što su meso, riba i morski plodovi, kao i u jajima i mlečnim proizvodima. Ali postoje i opcije koje nisu zasnovane na životinjama. Pasulj, orasi, sjemenke i žitarice takođe sadrže značajne nivoe cinka, iako ih tijelo može malo manje apsorbovati od onih iz životinjskih izvora.

