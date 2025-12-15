Logo
Stevandić: Srpska neće odustati od svojih ovlaštenja

Izvor:

SRNA

15.12.2025

17:14

Ненад Стевандић
Foto: ATV BL

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić istakao je na sastanku sa ambasadorom Francuske u BiH Fransoom Delmasom da Republika Srpska neće odustati od svojih ustavnih ovlaštenja, što uključuje i njenu imovinu, te da nema interes da nameće političke odluke drugim konstitutivnim narodima.

Stevandić je upozorio na izuzetno štetno miješanje aktera izvan BiH u njena unutrašnja politička pitanja i zauzimanje jedne strane, ocijenivši da takvi postupci direktno narušavaju stabilnost, saopšteno je iz Narodne skupštine Srpske.

Na sastanku u Banjaluci Stevandić i Delmas razgovarali su danas o aktuelnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj i BiH.

Stevandić je naglasio da Republika Srpska ne stvara krize i sukobe, već dosljedno insistira na dijalogu i očuvanju institucionalnog balansa koji neće biti na njenu štetu.

NEGOSLAV LUKIC

Republika Srpska

Lukić: Nema kuge malih preživara, preduzete mjere prevencije

On je dodao da se sa Republikom Srpskom mora razgovarati putem njenih predstavnika, a ne govoriti o njoj kao o objektu, te da Republika Srpska odgovorno i dosljedno štiti svoju ustavnopravnu poziciju u skladu sa Ustavom BiH.

Stevandić je rekao da se sve aktivnosti institucija Republike Srpske realizuju u suštinskoj usaglašenosti Ustava BiH i Ustava Republike Srpske, uz puno poštovanje ustavnih nadležnosti.

Govoreći o ekonomskim temama, Stevandić je naveo da Republika Srpska raspolaže značajnim investicionim potencijalom, ali da je često izložena diskriminaciji kroz političke blokade i ucjene, koje su direktna posljedica političkog zauzimanja jedne strane u BiH, što negativno utiče na njen ekonomski razvoj.

Nenad Stevandić

