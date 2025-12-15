Stevandić: Srpska neće odustati od svojih ovlaštenja

Izvor:
SRNA
15.12.2025
17:14
Komentari:0
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić istakao je na sastanku sa ambasadorom Francuske u BiH Fransoom Delmasom da Republika Srpska neće odustati od svojih ustavnih ovlaštenja, što uključuje i njenu imovinu, te da nema interes da nameće političke odluke drugim konstitutivnim narodima.
Stevandić je upozorio na izuzetno štetno miješanje aktera izvan BiH u njena unutrašnja politička pitanja i zauzimanje jedne strane, ocijenivši da takvi postupci direktno narušavaju stabilnost, saopšteno je iz Narodne skupštine Srpske.
Na sastanku u Banjaluci Stevandić i Delmas razgovarali su danas o aktuelnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj i BiH.
Stevandić je naglasio da Republika Srpska ne stvara krize i sukobe, već dosljedno insistira na dijalogu i očuvanju institucionalnog balansa koji neće biti na njenu štetu.
Republika Srpska
Lukić: Nema kuge malih preživara, preduzete mjere prevencije
On je dodao da se sa Republikom Srpskom mora razgovarati putem njenih predstavnika, a ne govoriti o njoj kao o objektu, te da Republika Srpska odgovorno i dosljedno štiti svoju ustavnopravnu poziciju u skladu sa Ustavom BiH.
Stevandić je rekao da se sve aktivnosti institucija Republike Srpske realizuju u suštinskoj usaglašenosti Ustava BiH i Ustava Republike Srpske, uz puno poštovanje ustavnih nadležnosti.
Govoreći o ekonomskim temama, Stevandić je naveo da Republika Srpska raspolaže značajnim investicionim potencijalom, ali da je često izložena diskriminaciji kroz političke blokade i ucjene, koje su direktna posljedica političkog zauzimanja jedne strane u BiH, što negativno utiče na njen ekonomski razvoj.
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
6 h0
Najnovije
Najčitanije
19
39
19
39
19
29
19
23
19
22
Trenutno na programu