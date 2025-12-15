Budimir: Nadam se maksimalnoj kazni u drugostepenom postupku za ubistvo Bašića

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir istakao je da ne postoji kazna koja će vratiti život ubijenog načelnika Sektora kriminalističke policije Policijske uprave Prijedor Radenka Bašića, ali da se nada da će optuženima u drugostepenom postupku biti izrečena maksimalna zatvorska kazna.

On je naglasio da je veoma bitno da izvršioci i nalogodavci likvidacije Bašića dobiju maksimalnu sankciju koju zaslužuju.

''Ne postoji kazna koja će nam vratiti u život Radenka Bašića, niti dati adekvatnu satisfakciju za njegovo brutalno ubistvo i gubitak velikog čovjeka, profesionalca i policajca i zaštitnika pravde i zakona u svakom smislu te riječi'', naveo je Budimir.

On je podsjetio da su policijski službenici danas širom Republike Srpske pokazali solidarnost, iščekujući presudu ubicama njihovog kolege, saopšteno je iz MUP-a.

''Ponosan sam na sve pripadnike MUP-a i njihov gest. Niko od nas nije zaboravio to martovsko jutro kada je Radenko Bašić ubijen i vjerujem da taj događaj nije ostavio ravnodušnim nijednog građanina. Zato i presuda izvršiocimaa mora biti adekvatna, jer udar na policiju je udar na državu'', rekao je Budimir.

Sud BiH osudio je danas Aleksandra Miljatovića na 34 godine zatvora za ubistvo Bašića, dok je nalogodavcu ubistva Daliboru Railiću, koji se teretio i za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom drogom, izrečena objedinjena kazna od 29 godina.

Radenko Bašić ubijen je hicem iz pištolja 21. marta 2022. godine kada je krenuo na posao.