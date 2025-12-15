Logo
Large banner

Budimir: Nadam se maksimalnoj kazni u drugostepenom postupku za ubistvo Bašića

Izvor:

SRNA

15.12.2025

13:33

Komentari:

0
Будимир: Надам се максималној казни у другостепеном поступку за убиство Башића
Foto: ATV

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir istakao je da ne postoji kazna koja će vratiti život ubijenog načelnika Sektora kriminalističke policije Policijske uprave Prijedor Radenka Bašića, ali da se nada da će optuženima u drugostepenom postupku biti izrečena maksimalna zatvorska kazna.

On je naglasio da je veoma bitno da izvršioci i nalogodavci likvidacije Bašića dobiju maksimalnu sankciju koju zaslužuju.

''Ne postoji kazna koja će nam vratiti u život Radenka Bašića, niti dati adekvatnu satisfakciju za njegovo brutalno ubistvo i gubitak velikog čovjeka, profesionalca i policajca i zaštitnika pravde i zakona u svakom smislu te riječi'', naveo je Budimir.

radenko basic

Hronika

Presuda za ubistvo Radenka Bašića: Railiću 29, Miljatoviću 34 godine zatvora!

On je podsjetio da su policijski službenici danas širom Republike Srpske pokazali solidarnost, iščekujući presudu ubicama njihovog kolege, saopšteno je iz MUP-a.

''Ponosan sam na sve pripadnike MUP-a i njihov gest. Niko od nas nije zaboravio to martovsko jutro kada je Radenko Bašić ubijen i vjerujem da taj događaj nije ostavio ravnodušnim nijednog građanina. Zato i presuda izvršiocimaa mora biti adekvatna, jer udar na policiju je udar na državu'', rekao je Budimir.

Будимир-

Republika Srpska

Budimir i Kostrešević posjetili lokaciju taktičke vježbe na Kozari

Sud BiH osudio je danas Aleksandra Miljatovića na 34 godine zatvora za ubistvo Bašića, dok je nalogodavcu ubistva Daliboru Railiću, koji se teretio i za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom drogom, izrečena objedinjena kazna od 29 godina.

Radenko Bašić ubijen je hicem iz pištolja 21. marta 2022. godine kada je krenuo na posao.

Podijeli:

Tagovi:

Željko Budimir

Radenko Bašić

presuda

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Будимир: Захваљујући полицији стање безбједности је задовољавајуће

Republika Srpska

Budimir: Zahvaljujući policiji stanje bezbjednosti je zadovoljavajuće

3 sedm

0
Будимир: Веће присуство саобраћајне полиције с циљем спречавања саобраћајних несрећа

Republika Srpska

Budimir: Veće prisustvo saobraćajne policije s ciljem sprečavanja saobraćajnih nesreća

3 sedm

1
Будимир: Обезбјеђујемо изборни материјал, до сада није било инцидената

Republika Srpska

Budimir: Obezbjeđujemo izborni materijal, do sada nije bilo incidenata

3 sedm

1
Будимир: Тендер поништен због додатне анализе техничких детаља, а не притиска

Republika Srpska

Budimir: Tender poništen zbog dodatne analize tehničkih detalja, a ne pritiska

4 sedm

0

Više iz rubrike

Додик: Општине ће појединачно подносити кривичне пријаве против ЦИК-а

Republika Srpska

Dodik: Opštine će pojedinačno podnositi krivične prijave protiv CIK-a

3 h

3
Како је СДС у Угљевику "потпуно убијеђен" да ће избори бити поновљени?

Republika Srpska

Kako je SDS u Ugljeviku "potpuno ubijeđen" da će izbori biti ponovljeni?

3 h

0
Хуманитарни број 1411 позван до сада 8.262 пута

Republika Srpska

Humanitarni broj 1411 pozvan do sada 8.262 puta

4 h

0
Мазалица: Бодирога лицемјерје да замијени познавањем чињеница

Republika Srpska

Mazalica: Bodiroga licemjerje da zamijeni poznavanjem činjenica

4 h

2
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

26

U petak se slavi najveća slava kod Srba: Ovo su dva najvažnija običaja za Svetog Nikolu

16

16

Lavrov: Evropa kuje spletke protiv Amerike

16

14

Četiri jasna znaka otkrivaju da vaša veza ide u dobrom pravcu

16

09

Ova 3 znaka će se sresti sa nekim ko im je promijenio život

16

08

Sijarto: Budimpešta i Bratislava spremne za tužbu protiv lidera EU

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner