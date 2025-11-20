Budimir: Veće prisustvo saobraćajne policije s ciljem sprečavanja saobraćajnih nesreća

Jedan od većih projekata koji radimo jeste novi sistem veze za cjelokupni MUP i prvi put ćemo napraviti sistem koji će odgovoriti izazovima komuniciranja u 21. vijeku, od enkripcije i ostalog. I oružje je sredstvo koje je potrebno zanavljati, istakao je Budimir

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir najavio je u intervjuu Srni veće pozicioniranje saobraćajne policije na putevima Srpske radi preventivnog djelovanja s ciljem smanjenja saobraćajnih nezgoda.

"Podmlađivanjem kadra vrlo brzo ćemo biti u mogućnosti da to realizujemo, jer imamo crnu statistiku kada je riječ o saobraćaju. Ovo nam je jedna teška godina, iako ne iskače mnogo iz desetogodišnjeg prosjeka, ali sada već imamo za 22 više poginulih u odnosu na cijelu prethodnu godinu", naveo je Budimir.

On je dodao da policija u tom segmentu može da uradi jedan dio posla, ali da je ovo pitanje i saobraćajne kulture, obuke vozača i stanja na putevima.

"Akcije koje sprovodimo daju rezultate, ali na tome ne može da se završi. Podizanje opšte kulture povlači sa sobom i podizanje nivoa saobraćajne kulture, a MUP je samo dio toga", naglasio je Budimir.

On je rekao da se alkohol i narkotici vrlo često nalaze u krvi ljudi koji su učesnici saobraćajnih nezgoda, radi čega će sve policijske uprave biti dodatno opremljene uređajima za brzo testiranje na drogu i alko-testovima.

Da bi se preventivno djelovalo na smanjenje broja saobraćajnih nezgoda usljed prekomjerne brzine, naveo je Budimir, radiće se i na nabavci stacionarnih, ali i mobilnih radara, na čemu insistiraju i lokalne zajednice.

Bezbjednost u Srpskoj na najvišem nivou

Budimir je ukazao na to da je Republika Srpska zajednica gdje je bezbjednost na najvišem nivou, što pokazuje smanjenje krivičnih djela u ovoj godini za oko devet odsto u odnosu na lani, odnosno oko 450 krivičnih djela manje.

"To ne znači da ih nemamo, već da radimo na njihovom rasvjetljavanju. Važno je da nismo imali organizovano narušavanje javnog reda i mira niti neko veće uznemiravanje građana zbog nekih velikih događaja", rekao je Budimir.

On je istakao da se policija Republike Srpske intenzivno bori protiv organizovanog kriminala, te da je vidljivo prisustvo policije u zajednici, što uliva sigurnost.

"Smatram da je policija Republike Srpske jedna od institucija koja uživa najviše povjerenje građana. U svim turbulentnim vremenima, za vrijeme ove političke krize, upravo je policija stabilizovala situaciju u Srpskoj", istakao je Budimir.

On je rekao da policija Republike Srpske nastavlja bespoštednu borbu protiv zloupotrebe droge, nakon što je samo u ovoj godini imala 40 operativnih akcija.

Budimir je naveo da policija nastoji da skloni drogu sa ulica, da se bori protiv organizovane prodaje i transporta, ali da Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske, koji je prva linija fronta u toj borbi, ne može to samo jer je zloupotreba opijata širi društveni problem.

"Pokušavamo da kroz razne interdisciplinarne grupe upoznajemo građane i pravimo preventivne akcije da na vrijeme spriječimo, posebno kod adolescenata i mladih, zloupotrebu droge. Nije dobro što se u urbanim zajednicama to pojavljuje kao neka subkultura, tako da policija tu može da uradi jedan dio posla, a drugi dio moraju da obave ostale institucije, poput Ministarstva prosvjete i škola. Tu je bitna i uloga Crkve, jer je zloupotreba droge uvijek u vezi sa opštim stanjem duha u zajednici", rekao je Budimir.

On je naveo da su u ovoj godini pripadnici MUP-a Republike Srpske pronašli dvije laboratorije za proizvodnju droge u Istočnom Sarajevu i Gradišci, te da je evidentirano više od 2.300 slučajeva zloupotrebe, bilo da je riječ o krivičnim djelima ili prekršajima.

Intenzivno ulaganje radi efikasnijeg i kvalitetnijeg rada

Budimir je istakao da je MUP Republike Srpske jedna od najorganizovanijih institucija i da je zadovoljan radom policijskih uprava i stanica u koje će se intenzivno ulagati da bi njihov rad bio kvalitetniji.

On je naveo da to podrazumijeva izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju objekata, te napomenuo da je u završnoj fazi uređenje objekta Policijske uprave Istočno Sarajevo koji će biti primjer savjeremene policijske uprave.

Budimir je ukazao da MUP Republike Srpske ima i Centar za obuku kakav nema niko u regionu.

"Jedan od mojih prioriteta jeste da 2026. godine završeno kompletno opremanje policije, od sistema veze, oružja, uniforme i automobila", naglasio je Budimir.

On je istakao da će biti kupljena veća količina automobila, koji su jedno od osnovnih sredstava za rad policije, ali da će se obnavljati i uniforme za opštu policiju posebne jedinice.

"Jedan od većih projekata koji radimo jeste novi sistem veze za cjelokupni MUP i prvi put ćemo napraviti sistem koji će odgovoriti izazovima komuniciranja u 21. vijeku, od enkripcije i ostalog. I oružje je sredstvo koje je potrebno zanavljati", istakao je Budimir.

Kada je riječ o ulaganju u obrazovanje i obuku policijskih službenika, on je naveo da se u MUP-u desila smjena generacija, da je mnogo mladih policajaca koji su svoje obrazovanje stekli posredstvom Srednje škole unutrašnjih poslova i Policijske akademije.

"Imamo vrlo kvalitetne momke i djevojke koji ulaze u sistem MUP-a i Uprava za policijsku obuku pokazuje da smo sami sposobni da proizvedemo kvalitetnog policijskog službenika koji je u stanju da izađe na kraj sa svim izazovima koje ima radeći posao javne bezbjednosti. Polako dolazimo u situaciju da ćemo po starosnoj strukturi kadrova biti jedna od najmlađih policija u BiH i regionu", istakao je Budimir.

Profesionalna saradnja sa policijskim agencijama u svijetu

On je podsjetio da je tokom godine značajno unaprijeđen materijalni položaj policijskog službenika čija je prosječna plata oko 2.100 KM, te je dodao da će se isto raditi i za pripadnike MUP-a koji su zaposleni na upravno-pravnim poslovima.

"Bez lažne skromnosti mogu reći da je policija Republike Srpske najbolja policijska agencija u BiH. To znamo i kroz komunikaciju sa drugim policijskim agencijama. Ono što nas krasi i izdvaja jeste visoki profesionalizam", istakao je Budimir.

On je ocijenio da je saradnja sa policijama u regionu i svijetu veoma profesionalna, posebno sa Srbijom koja ima najbolje organizovan sistem obuke policijskih službenika na prostoru jugoistočne Evrope.

"Intenzivna je saradnja i sa Evroplom i Interpolom. Naši ljudi su pouzdani, učestvuju u velikim organizovanim akcijama koje se združeno rade sa policijskim agencijama iz regiona, Evrope i svijeta. Posebno kada je riječ o oblasti organizovanog i teškog kriminala koja je zasnovana na sardnji i razmjeni podataka", rekao je Budimir.

Srpsku držati dalje od migranstke krize

On je istakao da Banjaluka i gradovi Republike Srpske spadaju među najsigurnije u Evropi, jer nema opasnosti koju je proizvela migranstka kriza.

"Svaki dan gledamo broj ubijenih, silovanih, što je posljedica nemogućnosti da se izađe na kraj sa velikim brojem migranata koji su ušli u te zemlje. Zato je važno da su Vlada Republike Srpske i predsjednik Milorad Dodik shvatili na vrijeme opasnost svega toga i nisu dozvolili da migrantska kriza postane svakodnevnica u Srpskoj", rekao je Budimir.

On je poručio da Republika Srpska mora istrajati u tome da ne dozvoli da migranti ugroze bezbjednost Srpske i njenih građana.

"Zato je policija Republike Srpske garant slobodnog i bezbjednog života u Srpskoj i trudiću se da svaki dan, dok sam misnistar, radim na unapređenju bezbjednosti svakog građanina bez obzira da li je Srbin, Bošnjak ili Hrvat", poručio je Budimir.

On je pripadnicima MUP-a čestitao predstojeću krsnu slavu MUP-a - Svetog arhangela Mihaila, te podsjetio na 782 pripadnika koji su ugradili živote u očuvanje Republike Srpske.

"Prema porodicama stradalih policajaca pokušavamo poslati poruku da su njihgovi sinovi, očevi, muževi ostavili neku vrstu nasljeđa i zadužbine prema sadašnjem sistemu MUP-a. Zaposlili smo više od 400 članova tih porodica i prioritet u zapošljavanju imaju članovi porodica poginulih pripadnika MUP-a", istakao je Budimir.

On je pripadnicima MUP-a poželio sreću u svakodnevnom radu, te ih podsjetio da je bezbjednost građana i Republike Srpske njihov prioritet.

"Želim da im Sveti arhangel Mihailo bude na pomoći u svakodnevnom radu! Arhangel Mihailo je simbol anđela koji se bori protiv zla, a pripadnici MUP-a se svakodnevno suočavaju sa tamnom stranom ljudske prirode i neka ostanu istrajni u toj borbi", naglasio je Budimir.