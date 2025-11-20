Logo
Karan: Srpska uvijek spremna za partnerstva u okvirima međunarodnog prava

SRNA

20.11.2025

08:38

Каран: Српска увијек спремна за партнерства у оквирима међународног права
Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan istakao je da je Srpska opredjeljena za dejtonsku BiH i uvijek spremna za partnerstvo u okvirima međunarodnog prava.

Karan je naveo da politika institucija Republike Srpske i uloga njenog predsjednika trebaju da počivaju na četiri stuba - ustavnom legalitetu, zatim dijalogu i konsenzusu, ekonomskoj i institucionalnoj snazi, te miru i otvorenosti.

On je ukazao da ustavni legalitet podrazumijeva dosljednu zaštitu izvornih dejtonskih nadležnosti i mehanizama entitetske i nacionalne ravnopravnosti, uz institucionalni odgovor na svaki akt koji nije utemeljen u Ustavu BiH.

"Drugi stub čine dijalog i konsenzus, jer su odluke moguće samo konsenzusom strana i uz poštovanje propisane procedure, bez nametanja i subjektivnih tumačenja. Treći stub čine ekonomska i institucionalna snaga kroz jačanje institucija, vladavine prava i ekonomskih kapaciteta Srpske, budući da se politički subjektivitet brani i rezultatima", rekao je Karan za "Politiku".

On je je ukazao da četvrti stub - mir i otvorenost podrazumijeva aktivnu saradnju sa Srbijom, prijateljskim državama i globalnim partnerima, uz jasnu poruku da je dejtonska BiH izbor Republike Srpske, ali i da unitarna BiH nije moguća.

"Ovakva politika nije usmjerena ni protiv koga u BiH. Ona znači stabilnost i pravnu sigurnost za sve, jer je upravo tako Dejton i zamišljen - kao kompromisni, federalno-konfederalni okvir u kojem se razlike ne brišu, već se uređuju i olakšava se njihova koegzistencija", rekao je Karan.

On je naveo da je Srpska u Dejtonu prihvatila samo složenu BiH - sa dva entiteta i tri naroda, te istakao da sve što ide preko toga, bez ustavne procedure i izmjene međunarodnog ugovora, jeste politički revizionizam, a ne implementacija sporazuma.

"Ključno pitanje za sve učesnike dejtonskog mirovnog procesa jeste da li je njihov interes stabilna, dejtonska BiH ili preuređivanje bez ustavne procedure, koje neminovno vodi nestanku. Mi smo opredeljeni za prvo i uvijek spremni za partnerstvo u okvirima međunarodnog prava", rekao je Karan i dodao da BiH ima budućnost samo na dejtonskim osnovama.

Prijevremeni izbori 2025

Siniša Karan

SNSD

