Zlatnim dukatom darivana beba Danijela Dakanović

SRNA

01.01.2026

15:53

Foto: Srna

U ime vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske Ane Trišić Babić danas je zlatnim dukatom darivana beba Danijela Dakanović iz Miloševca, koja je prvorođena u porodilištu dobojske bolnice u 2026. godini i prva koja je u ponoć došla na svijet u Republici Srpskoj.

Zlatnik je u ime vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske uručio zamjenik direktora bolnice "Sveti apostol Luka" Siniša Marić.

Danijela je rođena tačno u ponoć, teška je 3.480 grama i duga 56 centimetara. Majka djevojčice je tridesetosmogodišnja Ranka Dakanović iz Miloševca kod Modriče.

Načelnik Službe za ginekologiju i akušerstvo Gordana Sredanović rekla je da su beba i majka dobro, te da je Danijela rođena na carski rez.

Danas je darovana i prvorođena beba u Doboju Asja Imširović iz naselja Sjenina Rijeka, a prigodan novčani poklon u iznosu od 1.000 KM je uručila zamjenik gradonačelnika Doboja Dijana Kalenić.

Djevojčica je rođena prirodnim putem, teška 3.900 grama, a duga 59 centimetara.

