Od danas poskupljuju cigarete

01.01.2026

14:05

Од данас поскупљују цигарете

U BiH od danas su skuplje cigarete, jer je stupila na snagu odluka Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH o povećanju minimalne akcize za 0,19 KM po paklici cigareta.

Prema odluci Upravnog odbora UIO, minimalna akciza na 1.000 komada cigareta u 2026. godini iznosi 188,50 KM, odnosno 3,77 KM po pakovanju od 20 cigareta.

Prošle godine minimalna akciza iznosila je 179 KM na 1.000 komada, odnosno 3,58 KM po pakovanju.

Цигарета / Илустративна фотографија

BiH

Upravni odbor UIO usvojio odluku o akcizama na cigarete i duvan

Specifična akciza na cigarete ostaje nepromijenjena i iznosi 1,65 KM po pakovanju od 20 cigareta.

Akciza na duvan za pušenje utvrđena je na 80 odsto minimalne akcize na cigarete i ove godine iznosi 150,80 KM po kilogramu, dok je u 2025. godini iznosila 143,20 KM.

Upravni odbor UIO BiH takođe je donio odluku o visini stope kompenzatorne kamate za period od 1. januara do 30. juna 2026. godine. Stopa ostaje nepromijenjena i iznosi 12 odsto, prenosi RTRS.

