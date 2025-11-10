Poskupljuju cigarete od januara

Predloženim izmjenama Zakona o akcizama, koji je ušao u skupštinsku proceduru, predviđeno je povećanje akciza na cigarete, duvan i tečnost za punjenje elektronskih cigareta od 1. januara sljedeće godine.

Povećanje akciza na cigarete odnosi se i na uvozne i na cigarete proizvedene u Srbiji.

Predloženo je da u prvoj polovini 2026. godine akciza iznosi 106,90 dinara po paklici, da se povećava na svakih pola godine i da u drugoj polovini 2030. godine iznosi 120,40 dinara po paklici cigareta.

Predloženo je i povećanje akciza na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta, koja bi se u narednih pet godina povećavala jednom godišnje, kao i na nesagorjevajući duvan, takođe u narednih pet godina.

Akciza na tečnost za punjenje elektronskih cigareta se plaća po mililitru, sljedeće godine bi, prema prijedlogu zakonskih izmjena, iznosila 13,12 dinara, narednih godina bi bila povećavana za po dinar godišnje da bi 2030. dostigla 17,12 dinara po mililitru.

Kada je riječ o nesagorjevajućem duvanu, akciza se plaća po kilogramu duvanske smjese.

Sada iznosi 100 odsto minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosječne ponderisane maloprodajne cijene cigareta a za sljedeću godinu se predlaže povećanje na 110 odsto.

Narednih godina procenat bi bio povećavan godišnje za po 10, da bi od 1. januara 2030. iznosio 150 odsto minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosječne ponderisane maloprodajne cijene cigareta.

(b92)