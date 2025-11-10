Oprez: Manijak vreba žene u WC-u tržnog centra

Zastrašujuće iskustvo iz jednog novosadskog tržnog centra objavila je hrabra djevojka na društvenim mrežama kako bi apelovala da sve žene, djevojke, a pogotovo djevojčice dodatno obrate pažnju.

Pod punim imenom i prezimenom, ona je podijelila horor koji joj se dogodio u ženskom toaletu.

"Na 0 levelu me je odrastao muškarac od 30-35 godina gledao od gore/preko iz kabine pored, u ŽENSKOM WC-u. Ne znam kako je ušao tu, kako ga niko nije primjetio, niti koliko dugo je bio tu tačno. Ali jedno znam: bio je zaključan u kabini u ženskom WC-u, popeo se na WC šolju i gledao žene, djevojčice, djevojke, lijevo i desno preko tih ograda od kabina", navela je na samom početku.

Kako je napisala, ona je dok se presvlačila pukom srećom shvatila da nešto nije u redu.

"Da SLUČAJNO nisam pogledala gore, ne bih ga vidjela jer sam dosta niska. Pogledala sam slučajno gore, kada sam već bila bez gornjeg dijela odjeće (jer sam ušla da se presvučem u kabinu toaleta) i vidjela ga kako gleda u mene. Brzo se spustio dole. Obukla sam se brzo, u panici izjurila napolje i pokušala da uđem u njegovu kabinu, da ga istjeram napolje, ali je držao vrata nogama. Izjurila sam iz WC-a da nađem dečka koji je bio u muškom WC-u u tom momentu, u panici i suzama sam mu rekla da je muškarac u ženskom WC-u i da me je gledao dok sam se presvlačila", tvrdi.

Kako je navela, uslijedio je niz burnih reakcija.

"Muškarac je onda izašao ubrzo, pokušao da bježi, pokazala sam prstom u njega da pokažem dečku ko je i dalje je eskaliralo baš. Imala sam apsolutni napad panike i dečko se suzdržavao da ga ne ubije od batina. Ne sjećam se tačno šta se tu izdešavalo jer mi se dosta vrtjelo u glavi od panike i cijelo tijelo mi se treslo kroz suze. Jedino znam da se taj muškarac otrgao i otrčao, pobjegao u jednom momentu", kaže djevojka.

Ipak, dok se prvi šok nije još ni smirio, uslijedio je naredni kada su otišli da prijave.

"Prijavljeno je odmah obezbjeđenju na pultu i rečeno nam je da ništa ne mogu da urade i da jedino prijavimo policiji, ali da ni od toga realno nema ništa. Vratila sam se u toalet da se umijem i prošla sam pored kabine u kojoj je on bio i mogu samo reći da je mnogo, mnogo toalet papira bilo zgužvano naokolo, tako da svi možemo pretpostaviti šta je radio dok je gledao, koga je sve već gledao, neprimjećen", napisala je devojka, prenosi "Mondo".

Ona je imala poseban apel za sve žene zbog kojih je i odlučila da o svemu progovori.

"Tako da vas molim, dame, majke - pazite na sebe u ženskim toaletima i molim vas pazite na vaše male djevojčice, budite eto malo više opreznije nadalje. Čuvajte se i čuvajmo se", napisala je djevojka u potresnoj ispovijesti.

Reakcije su odmah eskalirale i ljudi su masovno izražavali šok i bijes što se tako nešto uopšte i dogodilo, ali i zbog reakcije obezbjeđenja (ili manjka iste).

Javili su se i neki koji su radili kao obezbjeđenje u tržnim centrima, sugerišući da radnici tu nemaju nikakva prava da reaguju, ali i da se takve stvari nažalost dešavaju češće nego što se i pomišlja, pa je uslijedili i neki savjeti, među kojima treba izdvojiti:

"Ukoliko se nekoj ženi ne daj Bože desi situacija kao Vama moj je savjet da probate da ostanete maksimalno smirene, pozovete policiju i da sačekate ISPRED toaleta dok policija ne dođe. Psihopata nema drugi izlaz, a vi ste zaštićene u hodniku od potencijalnog napada jer Vas neko može na hodniku zaštititi".