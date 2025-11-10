Logo
Novak Đoković uložio pet miliona u kokice

ATV

10.11.2025

Foto: Tanjug/AP Photo/Petros Giannakouris

Dok mnoge sportske zvijezde ulažu u restorane ili modne linije, Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, odlučio je da uđe u potpuno neočekivan, ali izuzetno profitabilan biznis i to industriju zdravih grickalica.

Ovog vikenda, srbijanski as je zvanično predstavio Cob, inovativni brend kokica koje zapravo nisu napravljene od kukuruza, već od zrna sirka (sorgum), drevne, nutritivno bogate žitarice.

Ipak, ovo nije samo još jedan projekat s njegovim imenom. Đoković je suosnivač brenda i vodi sid rundu investicija vrijednu pet miliona dolara, što pokazuje koliko ozbiljno pristupa novom poduhvatu, prenosi "Helo!" magazin.

Američko tržište kokica trenutno bilježi snažan rast budući da je industrija u posljednjih pet godina porasla za 31% i sada vrijedi 3,5 milijardi dolara, a do 2029. očekuje se da premaši 3,84 milijarde.

Razlog? Potrošači sve više traže zdravije alternative tradicionalnim grickalicama, a kokice se savršeno uklapaju u taj trend.

"Želio sam da se pridružim brendu kao suosnivač i da vodim sid rundu kako bih drugim investitorima dao povjerenje u našu viziju", rekao je Đoković.

Za razliku od klasičnih kokica, Cob je napravljen od sirka, žitarice bogate vlaknima, željezom i biljnim proteinima.

Ideju je pokrenula Džesika Davidof, preduzetnica koja je tražila rješenje za svog sina alergičnog na kukuruz.

"Nisam bila svjesna koliko je kukuruz prisutan u američkoj prehrani. Sirak nudi novu opciju za one koji žele uživati u kokicama, ali s većom nutritivnom vrijednošću", rekla je Davidof.

Novak je direktno uključen u odabir sastojaka, razvoj i formulaciju proizvoda, širenje linije grickalica te buduće brend saradnje.

"Preferiram jednostavne, domaće obroke, ali mnogo putujem. U Cobu stvaramo hranu s istim sastojcima koje bih i sam koristio u kuhinji", objasnio je Đoković.

Kokice nude 40% bruto profitne marže i podstiču stalnu kupovinu, što ih čini privlačnijim od, recimo, modnih ili luksuznih linija pa nije ni čudo da se Đoković odlučio uložiti u ovaj projekat.

