Njemački gigant na kolenima, jedna industrija pred kolapsom

Hemijska industrija u Njemačkoj je nadalje pod pritiskom, a poslovni sentiment se naglo pogoršao u oktobru, zaključak je danas objavljenog izveštaja Instituta za ekonomska istraživanja IFO iz Minhena.

Vrijednost indeksa koji meri poslovno raspoloženje u njemačkoj hemijskoj industriji pao je u oktobru sa septembarskih minus 12 poena na minus 19,4 poena.

Pored toga, vrijednost podindeksa koji mjeri očekivanja kompanija za naredne mjesece pala je sa minus 3,7 poena na minus 13,3 poena, a vrijednost indikatora koji ocjenjuje trenutnu poslovnu situaciju sa minus 19,8 poena na minus 25,3 poena.

"U sadašnjim ekonomskim okolnostima, mjere pomoći koje je uvela njemačka vlada nisu dovoljne da preokrenu trend", prokomentarisala je industrijski ekspert IFO Ana Volf.

Sve veći konkurentski pritisak iz inostranstva primorava mnoge njemačke hemijske kompanije da spuštaju cijene svojih proizvoda. Narudžbine zaostaju za očekivanjima, a iskorišćenost kapaciteta je niska, samo 71 odsto, što je znatno ispod desetogodišnjeg prosjeka od 81 odsto.

Kompanije su prinuđene da ograniče investicije i smanje broj zaposlenih zbog niske konkurentnosti, visokih troškova i malog broja porudžbina, dodaje Volf.