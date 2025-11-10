Logo
Oglasili se iz policije o haosu u Velikoj Kladuši: Maloljetnik pokušao ubiti više osoba automobilom

10.11.2025

Возач голфа направио хаос у Великој Кладуши
Foto: Screenshot

U mjestu Trnovi kod Velike Kladuše juče su zabilježene scene kao iz horor filmova.

Naime, prvo se desila saobraćajna nesreća nakon što je jedno vozilo završilo u suprotnoj traci, a nakon toga su te osobe izašle iz automobila i izbila je masovna tučnjava.

Nakon što je vozač koji je izazvao nesreću udaren i pao na pod, suvozač iz tog vozila, nezvanično sin od vozača, je sjeo za volan i pokušao pri velikoj brzini pregaziti aktere tučnjave.

Kako se može vidjeti na snimku jedna osoba je zadobila povrede.

U MUP-u USK su potvrdili da su uhapšene dvije osobe nakon ovog događaja, a da je jedna od njih maloljetna.

- Događaj je evidentiran, policija vrši uviđajne radnje i dva lica su lišena slobode. Više informacija ne mogu reći, jer je jedna od osoba koje su lišene slobode maloljetna osoba - kazao je portparol MUP-a USK Abdulah Keranović za "Avaz".

Na pitanje da li zna da li je riječ o kvalifikaciji krivičnog djela kao pokušaj ubistva, kazao je kratko da se ide u tom smjeru.

