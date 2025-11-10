Logo
Iz Pepka hitno povučen još jedan proizvod za djecu

Izvor:

Telegraf

10.11.2025

10:45

Komentari:

0
Sa srpskog tržišta je hitno povučeno još jedno dječije posuđe sa motivom "Patrolne šape", zbog migracije teškog metala olova, objavljeno je na sajtu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine (NEPRO).

Sporni proizvod je činija od porcelana robne marke Pepko, artikal PLU 620734, 540 ml., namijenjena djeci.

Kako se navodi u obavještenju na sajtu Ministarstva zbog prekoračenja migracije olova, proizvod nije u skladu sa zahtjevima koji se odnose na keramičke proizvode namijenjene za kontakt sa hranom, i ima negativan uticaj na zdravlje i bezbjednost korisnika.

O povlačenju proizvoda iz prometa obavješteni su svi PEPKO maloprodajni objekti. Putem sajta, kao i izloženim obavještenjem na prodajnim mestima, kupci su obavješteni o neispravnosti artkikla i mogućnosti povraćaja novca.

Ратко Младић

Republika Srpska

Srpskim ljekarima uskraćena medicinska dokumentacija generala Mladića

Trovanje olovom posebno je opasno za decu, jer se njihov organizam još razvija i mnogo brže apsorbuje ovaj teški metal nego kod odraslih. I minimalne količine olova mogu izazvati ozbiljna oštećenja mozga i nervnog sistema, što dovodi do problema sa učenjem, pažnjom, govorom i ponašanjem.

Dugotrajna izloženost može usporiti rast, oštetiti sluh i izazvati trajne neurološke posljedice. Kako tijelo djeteta ne može lako da izbaci olovo, ono se vremenom nakuplja u kostima i organima, povećavajući rizik od hroničnih zdravstvenih problema.

Upravo zato je važno da proizvodi namenjeni deci, poput posuđa ili igračaka, budu strogo kontrolisani i bezbjedni za upotrebu.

Podaci o proizvodu

Atrikal: Činija od porcelana

Model: PLU 620734

Referentni broj: 004507713 2025 14830 005 000 335 004

Vrsta rizika: Hemijski

(Telegraf)

Tagovi:

Pepko

povučeni proizvodi

Komentari (0)
