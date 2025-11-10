Iz Pepka hitno povučen još jedan proizvod za djecu

Sa srpskog tržišta je hitno povučeno još jedno dječije posuđe sa motivom "Patrolne šape", zbog migracije teškog metala olova, objavljeno je na sajtu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine (NEPRO).

Sporni proizvod je činija od porcelana robne marke Pepko, artikal PLU 620734, 540 ml., namijenjena djeci.

Kako se navodi u obavještenju na sajtu Ministarstva zbog prekoračenja migracije olova, proizvod nije u skladu sa zahtjevima koji se odnose na keramičke proizvode namijenjene za kontakt sa hranom, i ima negativan uticaj na zdravlje i bezbjednost korisnika.

O povlačenju proizvoda iz prometa obavješteni su svi PEPKO maloprodajni objekti. Putem sajta, kao i izloženim obavještenjem na prodajnim mestima, kupci su obavješteni o neispravnosti artkikla i mogućnosti povraćaja novca.

Trovanje olovom posebno je opasno za decu, jer se njihov organizam još razvija i mnogo brže apsorbuje ovaj teški metal nego kod odraslih. I minimalne količine olova mogu izazvati ozbiljna oštećenja mozga i nervnog sistema, što dovodi do problema sa učenjem, pažnjom, govorom i ponašanjem.

Dugotrajna izloženost može usporiti rast, oštetiti sluh i izazvati trajne neurološke posljedice. Kako tijelo djeteta ne može lako da izbaci olovo, ono se vremenom nakuplja u kostima i organima, povećavajući rizik od hroničnih zdravstvenih problema.

Upravo zato je važno da proizvodi namenjeni deci, poput posuđa ili igračaka, budu strogo kontrolisani i bezbjedni za upotrebu.

Podaci o proizvodu

Atrikal: Činija od porcelana

Model: PLU 620734

Referentni broj: 004507713 2025 14830 005 000 335 004

Vrsta rizika: Hemijski

(Telegraf)