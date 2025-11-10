Pilot izgubio svijest prije slijetanja, tragedija izbjegnuta ''za dlaku''

Let kompanije Ryanair iz Bergama u Italiji za Kluž u Rumuniji, mogao je da ima dramatičan ishod.

Jedan od pilota je izgubio svijest neposredno prjie slijetanja, a njegov kolega je morao da preuzme kontrolu.

Pilot koji je preuzeo kontrole poslao je signal za pomoć "mayday" kontrolnom tornju u Klužu i uspješno je uspio da sleti avionom. Njegov kolega je nakon sletanja hitno prebačen u bolnicu.

Jedan od pilota Rajanerove letjelice FR-2682, koja je u četvrtak prevozila putnike iz Bergama za Kluž, srušio se u kokpitu neposredno prije slijetanja.

Prvi signal koji je primio kontrolni toranj u Klužu bio je signal "pan-pan". Ovaj signal obavještava kontrolora leta da pilot aviona nije dobro, ali da njegovi problemi ne ugrožavaju bezbjednost leta.

Portparol aerodroma u Klužu rekao je da je intervencija izvršena brzo i profesionalno.

"Zahvaljujući kapetanovoj prisebnosti i spremnosti spasilačkih službi, nije bilo opasnosti za putnike", dodao je.

Zamjenska posada iz Bukurešta morala je da stigne u Kluž, što je izazvalo kašnjenje od oko tri sata na povratnom letu za Italiju.