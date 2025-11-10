Logo
Nova pravila za prijevremeno penzionisanje

Нова правила за пријевремено пензионисање
Foto: Pexels

Strožija pravila za subvencionisani rad sa nepunim radnim vremenom prije penzionisanja (Altersteilzeit) stupiće na snagu u Austriji od januara 2026. godine.

Trajanje i uslovi korišćenja ovog modela se takođe mijenjaju.

Mnogi zaposleni su do sada koristili takozvani Altersteilzeit da bi postepeno smanjivali broj radnih sati prije penzionisanja. Međutim, od 2026. godine ovaj model će biti značajno ograničen.

Prema novim pravilima, maksimalno trajanje rada sa nepunim radnim vremenom prije penzionisanja će se postepeno smanjivati:

od 2026: maksimalno 4,5 godine,

od 2027: maksimalno 4 godine,

od 2028: maksimalno 3,5 godine,

od 2029: maksimalno 3 godine.

Ekspertkinja iz Austrijske radničke komore (AK), Verena Stiboler, naglasila je za Kleine Zeitung da zaposleni i dalje neće imati nikakva ograničenja u pogledu visine penzije, bolovanja, naknade za nezaposlenost ili otpremnine zbog korišćenja modela Altersteilzeit.

Uslovi i izuzeci

I dalje je moguće početi sa korišćenjem Altersteilzeit-a najranije pet godina prije redovnog penzionisanja.

Takođe je moguće početi kasnije, čak i nakon datuma za takozvanu „koridornu penziju“.

Izuzetak se odnosi na takozvani „Hacklerregelung“, gdje se rok može prekoračiti i do godinu dana.

Još jedna važna promjena tiče se potrebnog perioda zaposlenja:

Do sada je bilo potrebno 780 nedjelja (15 godina) rada u posljednjih 25 godina, a do 2029. godine ovaj zahtjev će se povećati na 884 nedjelje (17 godina). Povećanje će se sprovoditi postepeno, svaka tri mjeseca za osam nedjelja.

Zabrana dodatnog rada

Zaposlenima više neće biti dozvoljeno da preuzimaju dodatni posao tokom perioda „Altersteilzeit“ – čak ni male, povremene angažmane.

Izuzetak je moguć samo ako je sporedni posao već redovno obavljan godinu dana prije početka perioda „Altersteilzeit“.

Sve dodatne aktivnosti moraju se prijaviti Službi za zapošljavanje (AMS), a neprihvatljivi poslovi moraju se prekinuti do 30. juna 2026. godine.

Promjene i u obračunu plata

Od 2026. godine, prekovremeni sati i paušalne isplate prekovremenog rada iz posljednjih 12 mjeseci prije početka perioda „Altersteilzeit“ više neće biti uključene u obračun naknade za izgubljenu zaradu, prenosi Blic biznis.

Savjet za radnike

Svako ko planira da koristi period „Altersteilzeit“ trebalo bi da se blagovremeno informiše o novim uslovima i prelaznim periodima – jer se mnogo toga mijenja od 2026. godine.

